DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu suikastÄ±n arkasÄ±nda ne var biliyoruz dedi

EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Antalya BasÄ±n Ã–dÃ¼lleri ve Hasan Ã–zkay FotoÄŸraf YarÄ±ÅŸmasÄ± 2015" tÃ¶reninde konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafÄ±ndan düzenlenen "Antalya BasÄ±n Ödülleri ve Hasan Özkay FotoÄŸraf YarÄ±ÅŸmasÄ± 2015" töreninde, ödül alan AntalyalÄ± gazetecileri kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, tören öncesinde ödül alan fotoÄŸraflarÄ± incelediÄŸini ve bütün fotoÄŸraflarÄ±n birbirinden anlamlÄ± olduÄŸunu dile getirdi.Rusya ile iliÅŸkilerin bozulduÄŸu dönemde AGC'nin Rusya'daki gazeteciler cemiyetleri ile temasa geçilmesinde önemli çabalarÄ± olduÄŸuna dikkati çeken ÇavuÅŸoÄŸlu, "Rusya ile iliÅŸkiler düzelirken tüm çabalarÄ±n arkasÄ±nda Antalya vardÄ±. Bu süreçte Antalya'daki belediye baÅŸkanlarÄ±, sivil toplum örgütleri, çiftçileri, turizmcileri ve gazetecileriyle büyük desteÄŸini gördük" dedi."Rusya ile iliÅŸkilerimizi tekrar bozmak istediler" diyen ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:"Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, terör saldÄ±rÄ±sÄ±, suikast sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kendisini ülkemizden en iyi ÅŸekilde uÄŸurladÄ±k ve Moskova'da da en iyi ÅŸekilde karÅŸÄ±ladÄ±k.

"ARKASINDA NE VAR BÄ°LÄ°YORUZ"

Putin'in söylediÄŸi gibi olayÄ±n arkasÄ±nda ne var biliyoruz. KÄ±sa süre içinde her yönüyle aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±p hesabÄ±nÄ± da soracaÄŸÄ±z. SayÄ±n Putin'in de CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da söylediÄŸi gibi bu olay iliÅŸkilerimizi bozamayacak.

"ÖNEMLÄ° BÄ°R Ä°Åž BAÅžARDIK"

Bu süreçte Rusya ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸimizin faydasÄ±nÄ± DoÄŸu Halep'te 45 bin kiÅŸinin tüm zorluklara raÄŸmen tahliye edilmesinde gördük. Önemli bir iÅŸ baÅŸardÄ±k. AnlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z noktalar oldu. FarklÄ± düÅŸündüÄŸümüz yerler de oldu. ABD ile de var, diÄŸer ülkelerde de var. Herkesle aynÄ± düÅŸünmek zorunda deÄŸiliz. Bizim kendi çÄ±karlarÄ±mÄ±z ve yanlÄ±ÅŸ gördüÄŸümüz ÅŸeyler var. Bunu da konuÅŸuruz, söyleriz. Rusya ile olan bu iÅŸ birliÄŸimizi tüm Suriye'ye yayÄ±p ateÅŸkesin tamamen saÄŸlanmasÄ±, müzakerelerle siyasi dönüÅŸümün saÄŸlanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Oradaki sorunlar bizi de etkiliyor."15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasÄ±nda Türk medyasÄ±nÄ±n ülkenin geleceÄŸi için önemli rol üstlendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen ÇavuÅŸoÄŸlu, Antalya'daki gazetecilerin tüm Türkiye'deki meslektaÅŸlarÄ± gibi darbe giriÅŸimi gecesi ve sonrasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n en güzel örneÄŸini sergilediÄŸini ifade etti.

"HÄ°ÇBÄ°R ÖZGÜRLÜK SINIRSIZ DEÄžÄ°LDÄ°R"

Gazetecilerin bazen kendilerini eleÅŸtirdiÄŸini bazen de övdüÄŸünü anlatan ÇavuÅŸoÄŸlu, "Gazetecilerle her zaman ölçülü bir dostluÄŸumuz oldu. Ä°nternet gazeteciliÄŸiyle ilgili düzenleme getirilmesi isteniyor. Hiçbir özgürlük sÄ±nÄ±rsÄ±z deÄŸildir. SÄ±nÄ±rsÄ±z olduÄŸu yerde en çok rahatsÄ±z olan da gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z oluyor. Avrupa Konseyi'nin internet gazeteciliÄŸinde çerçeveyi çizen tavsiye kararÄ± var. Özgürlük ve mahremiyetin korunmasÄ± çerçevesinde bir düzene sokulmasÄ± lazÄ±m. Herkesin de geliÅŸi güzel yapmamasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.Ocak ayÄ±nda KÄ±brÄ±s'ta 5'li müzakereler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da ifade eden ÇavuÅŸoÄŸlu, "5'li konferansÄ±n tarihi belli oldu. Türkiye ve KKTC olarak adil, kalÄ±cÄ±, iki kesimliÄŸe dayanan her iki tarafÄ±n da haklarÄ±nÄ± koruyan bir çözüm yaparÄ±z. Ä°nÅŸallah Rum tarafÄ± ve Yunanistan da aynÄ± samimiyeti gösterir ve konferanstan olumlu bir sonuç çÄ±kar." dedi.