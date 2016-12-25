Suriye'deki askerlere moral vermek iÃ§in giden Rus uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait Tupolev TU-154 tipi uÃ§ak Karadeniz'de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Suriye'de askerlere moral vermek iÃ§in Rus mÃ¼zisyenler ve basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu uÃ§akta 91 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait ve içinde 91 kiÅŸi bulunduÄŸu Tupolev TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n Karadeniz semalarÄ±nda düÅŸtüÄŸü öÄŸrenildi.Rus basÄ±nÄ±na göre uçakta askeri yetkililer, gazeteciler ve KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun üyeleri vardÄ±. KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun Lazkiye'deki askeri personele yeni yÄ±l konseri vermek Suriye'ye gittiÄŸi belirtildi.

OOLONYA CUMHURBAÅžKANI DA BU UÇAKTA CAN VERDÄ°

Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± Lech KaczyÅ„ski'nin ölümüyle gelmiÅŸti. Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± ve beraberindeki heyeti taÅŸÄ±yan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkÄ±ÅŸÄ±ndan kÄ±sa süre sonra düÅŸmüÅŸ ve uçakta bulunan 96 kiÅŸiden kurtulan olmamÄ±ÅŸtÄ±.Rus yapÄ±mÄ± Tupolev tipi uçaklar son yÄ±llarda bir çok kaza yaptÄ± ve uçuÅŸ güvenliÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale geldi.

ÜÇ MOTORLU

Rus imalatçÄ± Tupolev'in tasarÄ±mÄ± olan Tu-154 yolcu uçaklarÄ± ilk uçuÅŸunu 4 AralÄ±k 1968'de gerçekleÅŸtirdi. Orta menzilli, yolcu kapasitesi 180'e kadar çÄ±kabilen uçak hizmete ilk olarak 1972'de Rus Aeroflot HavayollarÄ±'nda girdi. Bugüne kadar 800'den fazla imal edildi. Halen 450 civarÄ±nda Tu-154 havayollarÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor. Ancak uçaÄŸÄ±n motorlarÄ±nÄ±n fazla yakÄ±t harcamasÄ± ve gürültü limitlerinin üzerinde olmasÄ± nedeniyle Tu-154'ler yerini daha ekonomik yeni nesil yolcu uçaklarÄ±na bÄ±rakÄ±yor. UçaÄŸÄ±n bir çok Avrupa havalimanÄ±na iniÅŸine motorlarÄ± gürültülü olduÄŸu için izin verilmiyor.

TEKNÄ°K ÖZELLÄ°KLER

UçuÅŸ mürettebatÄ±: 2 pilot, 1 uçuÅŸ mühendisi, 1 seyrüseferci

Yolcu kapasitesi: 114-180 arasÄ±nda.

Kanat AçÄ±klÄ±ÄŸÄ±: 37.55 metre

Yükseklik: 11.40 metre

BoÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±k: 50,700 kg

Maksimum kalkÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±: 98,000 - 100,000 kg

Motorlar: 3 adet Kuznetsov NK-8-2U

En fazla hÄ±z: 950 km/saat

Menzil: 2,500 km

TUPOLEV TU-154'ÜN KAZALARI

Bugüne kadar Tu-154 uçaklarÄ± 63 kaza yaptÄ±. Bunlardan 36'sÄ±nda uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat hayatÄ±nÄ± kaybetti.Ä°ÅŸte en önemli Tu-154 kazalarÄ±:

- Aeroflot HavayollarÄ±'na ait uçak 169 yolcu ve 5 mürettebatÄ± ile Omsk HavalimanÄ±'na iniÅŸte düÅŸtü. Kazadan kurtulan olmadÄ±.

- Rus Aeroflot HavayollarÄ±'na ait Tu-154 uçaÄŸÄ± havada pilotlarÄ±n kontrolü yitirmesi nedeniyle düÅŸtü. Olayda yolcu ve mürettebat toplam 200 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

- Ä°ranlÄ± Air Tours HavayollarÄ±'na ait uçak Mehrabad'ta Ä°ran Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla çarpÄ±ÅŸtÄ±. 119 yolcu ve 6 kiÅŸilik uçuÅŸ ekibi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

- Alman Hava Kuvvetleri'ni ait, DoÄŸu Almanya'dan alÄ±nan tu-154 uçaÄŸÄ±, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait C-141 askeri nakliye uçaÄŸÄ± ile Namibya açÄ±klarÄ±nda çarpÄ±ÅŸtÄ±. Olayda 132 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

- 15 Temmuz 2009, Ä°ranlÄ± Caspian HavayollarÄ±'na ait uçak Tahran-Erivan seferini yaparken Ä°ran'da düÅŸtü. 168 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...