Rusya'dan Suriye'ye giden askeri uÃ§akta 91 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'deki Rus askerlerine moral vermek amacÄ±yla giden iÃ§inde mÃ¼zisyenlerin, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n ve askeri personelin olduÄŸu Tupolev TU-154 tipi uÃ§aÄŸÄ±n Karadeniz semalarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait içinde 91 kiÅŸi bulunan Tupolev TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n Soçi'den havalandÄ±ktan sonra irtibatÄ±n kesildiÄŸi bildirildi. Rus Ä°nterfax haber ajansÄ± uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸünü duyurdu. Uçakta 83 askeri personel ve 8 mürettebat bulunduÄŸu belirtiliyor. Rus Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± uçaÄŸÄ±n enkazÄ±na Karadeniz'de ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na göre uçaÄŸÄ±n kalÄ±ntÄ±larÄ± Sochi sahilinden 1.5 kilometre uzaklÄ±kta Sochi kÄ±yÄ±larÄ±nda 50-70 metre derinlikteki suda bulundu.

UÇAKTA MÜZÄ°SYENLER, GAZETECÄ°LER VE ASKERÄ° PERSONEL VARDI

Rus Federal Hava UlaÅŸÄ±m AjansÄ±'ndan Ria Novosti'ye verilen bilgiye göre, uçakla sivil uçuÅŸ gerçekleÅŸtirilmiyordu. Uçakta KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personel bulunuyordu.

SURÄ°YE'DEKÄ° ÜSSE YENÄ° YIL KUTLAMAYA GÄ°DÄ°YORLARDI

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n departmanÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni YÄ±lÄ±nÄ± kutlamak için giden Rusya SilahlÄ± Kuvvetleri, sanatçÄ±lar ve çeÅŸitli Rus basÄ±n mensuplarÄ±ndan oluÅŸuyordu.

PÄ°LOTAJ HATASI VEYA TEKNÄ°K ARIZA

Rus resmi haber ajansÄ± Ria Novosti'nin verdiÄŸi habere göre daha önce radardan kaybolduÄŸu belirtilen uçaÄŸÄ±n pilotaj veya teknik arÄ±zadan dolayÄ± düÅŸmüÅŸ olabileceÄŸi belirtildi.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n servisi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada uçakta askeri yetkililerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± sanatçÄ±lar ve dokuz kiÅŸilik bir basÄ±n mensubu grubunun bulunduÄŸunu belirtti.