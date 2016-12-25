Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§inde basÄ±n mensuplarÄ± ve Rus mÃ¼zisyenler de vardÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Karadeniz semalarÄ±nda dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§inde basÄ±n mensuplarÄ±, Rus mÃ¼zisyenler ve Rus askerlerinin de var olduÄŸu bildirildi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait içinde 91 kiÅŸi bulunan Tupolev TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n Soçi'den havalandÄ±ktan sonra düÅŸtü. Rusya savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n departmanÄ± düÅŸen uçaktaki yolcularla ilgili açÄ±klama yaptÄ±.

RUS ASKERLERÄ°NÄ°N YENÄ° YILINI KUTLAMAYA GÄ°DÄ°YORLARDI

AçÄ±klamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni YÄ±lÄ±nÄ± kutlamak için giden Rusya SilahlÄ± Kuvvetleri, sanatçÄ±lar ve çeÅŸitli Rus basÄ±n mensuplarÄ±ndan oluÅŸtuÄŸu belirtildi.

UÇAKTA 91 KÄ°ÅžÄ° VARDI

Rusya'nÄ±n Soçi ÅŸehrinde askeriyeye ait bir Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü ve içinde 8 mürettebat 83 yolcu toplam 91 kiÅŸinin olduÄŸu bildirildi.

"TEKNÄ°K ARIZA OLABÄ°LÄ°R"

Rus resmi haber ajansÄ± Ria Novosti'nin verdiÄŸi habere göre daha önce radardan kaybolduÄŸu belirtilen uçaÄŸÄ±n pilotaj veya teknik arÄ±zadan dolayÄ± düÅŸmüÅŸ olabileceÄŸi belirtildi. Daha önce Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Adler HavaalanÄ±'ndan havalanan uçak kÄ±sa bir süre sonra radardan kaybolmuÅŸtu.Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n servisi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada uçakta askeri yetkililerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± sanatçÄ±lar ve dokuz kiÅŸilik bir basÄ±n mensubu grubunun bulunduÄŸunu belirtti.Åžuanda uçaÄŸÄ±n aranmasÄ±na devam edildiÄŸi ve radarda kaybolan uçak ile ilgili Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e bilgi verildiÄŸi bildirildi.