Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/12/2016 09:05

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§inde basÄ±n mensuplarÄ± ve Rus mÃ¼zisyenler de vardÄ±


Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Karadeniz semalarÄ±nda dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§inde basÄ±n mensuplarÄ±, Rus mÃ¼zisyenler ve Rus askerlerinin de var olduÄŸu bildirildi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait içinde 91 kiÅŸi bulunan Tupolev TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n Soçi'den havalandÄ±ktan sonra düÅŸtü. Rusya savunma bakanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n departmanÄ± düÅŸen uçaktaki yolcularla ilgili açÄ±klama yaptÄ±.

RUS ASKERLERÄ°NÄ°N YENÄ° YILINI KUTLAMAYA GÄ°DÄ°YORLARDI

AçÄ±klamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni YÄ±lÄ±nÄ± kutlamak için giden Rusya SilahlÄ± Kuvvetleri, sanatçÄ±lar ve çeÅŸitli Rus basÄ±n mensuplarÄ±ndan oluÅŸtuÄŸu belirtildi.

UÇAKTA 91 KÄ°ÅžÄ° VARDI

Rusya'nÄ±n Soçi ÅŸehrinde askeriyeye ait bir Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü ve içinde 8 mürettebat 83 yolcu toplam 91 kiÅŸinin olduÄŸu bildirildi.

"TEKNÄ°K ARIZA OLABÄ°LÄ°R"

Rus resmi haber ajansÄ± Ria Novosti'nin verdiÄŸi habere göre daha önce radardan kaybolduÄŸu belirtilen uçaÄŸÄ±n pilotaj veya teknik arÄ±zadan dolayÄ± düÅŸmüÅŸ olabileceÄŸi belirtildi. Daha önce Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Adler HavaalanÄ±'ndan havalanan uçak kÄ±sa bir süre sonra radardan kaybolmuÅŸtu.Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n servisi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada uçakta askeri yetkililerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± sanatçÄ±lar ve dokuz kiÅŸilik bir basÄ±n mensubu grubunun bulunduÄŸunu belirtti.Åžuanda uçaÄŸÄ±n aranmasÄ±na devam edildiÄŸi ve radarda kaybolan uçak ile ilgili Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e bilgi verildiÄŸi bildirildi.

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SuikastÃ§Ä± polise talimatÄ± kimin verdiÄŸi sorusu bÃ¶yle Ã§Ã¶zÃ¼lecek

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan FETÃ–'cÃ¼lerin kullandÄ±ÄŸÄ± bylock uygulamasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda araÅŸtÄ±rmalarda baÅŸlatÄ±ldÄ±. SuikastÃ§Ä± polise bu talimatÄ± kimin verdiÄŸi sorusunun cevabÄ±na ise Ã§apraz tarama sonucu ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye iÃ§in terÃ¶r tehditleri bitene kadar Suriye'den Ã§ekilmek yok dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, El Bab'ta devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili olarak aÃ§Ä±klamada bulunarak, zÄ±rhlÄ±, mekanize tugay dÃ¼zeyinde bÃ¼yÃ¼k birlikler deÄŸil, Ã¶zel eÄŸitimli seÃ§kin komandolarla El Bab'a tahkimat yapacak dedi.


DÃ¼ÅŸen uÃ§akta KÄ±zÄ±l Ordu Korosu da vardÄ±

Suriye'deki Rus askerlerine moral vermek iÃ§in Suriye'ye giden uÃ§akta yer alan KÄ±zÄ±l Ordu Korosu elemanlarÄ± da hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.