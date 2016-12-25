DÃ¼ÅŸen uÃ§akta KÄ±zÄ±l Ordu Korosu da vardÄ±

Suriye'deki Rus askerlerine moral vermek iÃ§in Suriye'ye giden uÃ§akta yer alan KÄ±zÄ±l Ordu Korosu elemanlarÄ± da hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.

Suriye'de savaÅŸan Rus askerlerine yÄ±lbaÅŸÄ±nda moral vermek için Soçi'den yola çÄ±kan uçakta RuslarÄ±n meÅŸhur KÄ±zÄ±l Ordu Korosu da bulunuyordu. Yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Rusya'nÄ±n halk ÅŸarkÄ±larÄ±ndan, kilise müziklerine, opera aryalarÄ±ndan popüler müziklere kadar uzanan geniÅŸ bir yelpazede eserlerle Türkiye'de de gösteriler yapmÄ±ÅŸ olan koro, Türk halkÄ±nÄ±n da beÄŸenisini kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

KIZIL ORDU KOROSU

KÄ±zÄ±l Ordu Korosu, Sovyetler BirliÄŸi Ordusu KÄ±zÄ±l Ordu'nun resmi korosu. Koro erkek koro elemanlarÄ±, orkestra ve dans grubundan oluÅŸuyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOROSU

DünyanÄ±n en büyük ordu korosu olan ve 1928 yÄ±lÄ±nda özellikle savaÅŸ koÅŸullarÄ±nda askerlere ve SSCB halklarÄ±na moral vermek amacÄ±yla gösterilerine baÅŸlayan KÄ±zÄ±l Ordu Korosu, deÄŸiÅŸik birliklerden gelen, farklÄ± rütbelerde subay ve askerlerin görev aldÄ±ÄŸÄ± solistler, koro elemanlarÄ±, orkestra ve dans gruplarÄ±ndan oluÅŸuyor.

2 BÄ°NDEN FAZLA ESER

RepertuarÄ±nda 2 binden fazla eser bulunan Koro, Rus halk ÅŸarkÄ±larÄ±ndan opera aryalarÄ±na, pop müzik ÅŸarkÄ±larÄ±ndan rock parçalarÄ±na kadar geniÅŸ bir yelpazede eserler seslendiriyor. Pek çok ülkede konserler düzenleyen KÄ±zÄ±l Ordu Korosu, Türkiye programÄ±nda seslendirdiÄŸi Türkçe parçalarla da büyük beÄŸeni topluyordu.