Ä°ÅŸte suikastÃ§Ä± polisin mezuniyet yÄ±llÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kan ilginÃ§ detay

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen suikastÃ§Ä± polis memuru MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'la ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay mezuniyet yÄ±llÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'la ilgili çarpÄ±cÄ± detaylar ortaya çÄ±kmaya devam ediyor.Milliyet yazarÄ± Nagehan AlçÄ±, bugün kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "SuikastçÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±ÄŸÄ±nda ürküten detay" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±ndada çarpÄ±cÄ± detaylara yer verdi.Ä°ÅŸte AlçÄ±'nÄ±n yazÄ±sÄ±ndaki ilgili kÄ±sÄ±m;"Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ 12 Haziran 2014 Ä°zmir Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu. Mezuniyet yÄ±llÄ±ÄŸÄ±ndaki sayfasÄ±na ulaÅŸtÄ±m. Ve orada çok ilginç bir manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. YÄ±llÄ±kta arkadaÅŸlar birbirleri hakkÄ±nda yazÄ± yazarlar malum. Nitekim AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n hemen altÄ±nda baÅŸka bir isim var, Eray Geç. ArkadaÅŸlarÄ± onunla ilgili kanaatlerini yazmÄ±ÅŸlar.

"YALNIZCA TEK BÄ°R CÜMLE VAR"

Ancak Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki alan neredeyse bomboÅŸ. Memleketi ve doÄŸum tarihi girilmiÅŸ. Hiçbir arkadaÅŸ yazÄ±sÄ± yok, yalnÄ±zca tek bir cümle var, kendisinin yazdÄ±ÄŸÄ±: Allah hepimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun…"