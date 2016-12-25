Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/12/2016 09:26

Ä°ÅŸte suikastÃ§Ä± polisin mezuniyet yÄ±llÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kan ilginÃ§ detay


Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen suikastÃ§Ä± polis memuru MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'la ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay mezuniyet yÄ±llÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'la ilgili çarpÄ±cÄ± detaylar ortaya çÄ±kmaya devam ediyor.Milliyet yazarÄ± Nagehan AlçÄ±, bugün kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "SuikastçÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±ÄŸÄ±nda ürküten detay" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±ndada çarpÄ±cÄ± detaylara yer verdi.Ä°ÅŸte AlçÄ±'nÄ±n yazÄ±sÄ±ndaki ilgili kÄ±sÄ±m;"Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ 12 Haziran 2014 Ä°zmir Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu. Mezuniyet yÄ±llÄ±ÄŸÄ±ndaki sayfasÄ±na ulaÅŸtÄ±m. Ve orada çok ilginç bir manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. YÄ±llÄ±kta arkadaÅŸlar birbirleri hakkÄ±nda yazÄ± yazarlar malum. Nitekim AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n hemen altÄ±nda baÅŸka bir isim var, Eray Geç. ArkadaÅŸlarÄ± onunla ilgili kanaatlerini yazmÄ±ÅŸlar.

"YALNIZCA TEK BÄ°R CÜMLE VAR"

Ancak Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki alan neredeyse bomboÅŸ. Memleketi ve doÄŸum tarihi girilmiÅŸ. Hiçbir arkadaÅŸ yazÄ±sÄ± yok, yalnÄ±zca tek bir cümle var, kendisinin yazdÄ±ÄŸÄ±: Allah hepimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun…"

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SuikastÃ§Ä± polise talimatÄ± kimin verdiÄŸi konusunda yeni geliÅŸme

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan FETÃ–'cÃ¼lerin kullandÄ±ÄŸÄ± bylock uygulamasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda araÅŸtÄ±rmalarda baÅŸlatÄ±ldÄ±. SuikastÃ§Ä± polise bu talimatÄ± kimin verdiÄŸi sorusunun cevabÄ±na ise Ã§apraz tarama sonucu ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye iÃ§in terÃ¶r tehditleri bitene kadar Suriye'den Ã§ekilmek yok dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, El Bab'ta devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili olarak aÃ§Ä±klamada bulunarak, zÄ±rhlÄ±, mekanize tugay dÃ¼zeyinde bÃ¼yÃ¼k birlikler deÄŸil, Ã¶zel eÄŸitimli seÃ§kin komandolarla El Bab'a tahkimat yapacak dedi.


DÃ¼ÅŸen uÃ§akta KÄ±zÄ±l Ordu Korosu da vardÄ±

Suriye'deki Rus askerlerine moral vermek iÃ§in Suriye'ye giden uÃ§akta yer alan KÄ±zÄ±l Ordu Korosu elemanlarÄ± da hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.