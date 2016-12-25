CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye iÃ§in terÃ¶r tehditleri bitene kadar Suriye'den Ã§ekilmek yok dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, El Bab'ta devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili olarak aÃ§Ä±klamada bulunarak, zÄ±rhlÄ±, mekanize tugay dÃ¼zeyinde bÃ¼yÃ¼k birlikler deÄŸil, Ã¶zel eÄŸitimli seÃ§kin komandolarla El Bab'a tahkimat yapacak dedi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) El Bab'da önceki gün düzenlediÄŸi hava operasyonuyla "emir" düzeyinde 18 DEAÅž'lÄ±nÄ±n öldürülmesinin arka planÄ±nda, Rusya ile son dönemde varÄ±lan mutabakatÄ±n yattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bölgede yeni aktörlerle yeni bir iÅŸbirliÄŸi mekanizmasÄ±nÄ±n devrede olduÄŸu belirtildi.

SURÄ°YE'YE TAKVÄ°YE BÄ°RLÄ°KLER

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan baÅŸta olmak üzere devletin zirvesinden, "Türkiye için terör ve güvenlik tehditleri bitene kadar Suriye'den çekilmek yok, oldu bittilere izin vermeyeceÄŸiz" yönünde kararlÄ± açÄ±klamalar yapÄ±ldÄ±. Bunun gereÄŸi yapÄ±lacak ve Suriye'deki TSK varlÄ±ÄŸÄ± yeni birliklerle takviye edilecek. ZÄ±rhlÄ±, mekanize tugay düzeyinde büyük birlikler deÄŸil, özel eÄŸitimli seçkin komandolarla El Bab'a tahkimat yapÄ±lacak.

ÖZEL KUVVETLER GÄ°DÄ°YOR! PÜSKÜRTME GÖREVÄ° ÜSTLENECEKLER

Yeni kaydÄ±rÄ±lacak birlikler halen El Bab'Ä±n batÄ±sÄ±nda bulunan 500 kadar Özel Kuvvetler komandosunun, yani bordo berelinin hemen arkasÄ±ndaki kuÅŸakta görev yapacak. Bu birlikler DEAÅž'lÄ± teröristlerin sÄ±zma harekâtÄ± ve canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± püskürtme görevi üstlenecek. ArkalarÄ±ndan patlayÄ±cÄ± ve tuzaklamalara karÅŸÄ± istihkam, piyadeler ve mekanize birlikler ilerleyecek.

RUSYA Ä°LE YENÄ° MEKANÄ°ZMA

Rusya ile Türkiye arasÄ±nda istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±, DEAÅž hedeflerine yönelik hava operasyonlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, Türk jetlerinin uçuÅŸ güvenliÄŸi ve DEAÅž teröristlerinin çevrelenmesi konusunda yeni bir mekanizma oluÅŸturuldu. Özellikle açtÄ±klarÄ± tünellerden sÄ±zan DEAÅž teröristlerine karÅŸÄ± güneyden de saldÄ±rÄ±lar yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Menbiç operasyonuna altyapÄ± oluÅŸturmasÄ± açÄ±sÄ±ndan El Bab'Ä±n tamamen kontrol edilmesi büyük önem taÅŸÄ±yor.El Bab operasyonu yavaÅŸ ilerlemesine raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± gidiyor. Yerel halkÄ±n içine saklanmÄ±ÅŸ DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n tespit edilmesi konusunda Rusya üzerinden bir destek bekleniyor.

ANLIK Ä°STÄ°HBARAT PAYLAÅžIMI YAPILIYOR

ÖSO ile birlikte karadan ilerleyen TSK unsurlarÄ±nÄ±n havadan daha sonuç alÄ±cÄ± biçimde desteklenmesi için Rusya ile anlÄ±k istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± mekanizmasÄ± oluÅŸturuldu. Bu kapsamda TSK'nÄ±n anlÄ±k hava operasyonlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± da artacak.Rusya ile Türk jetlerinin uçuÅŸ güvenliÄŸini saÄŸlamaya yönelik, izin-onay süreci hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda sözde 'emir düzeyinde' 18 ismin de bulunduÄŸu karargâh toplantÄ±sÄ±nda DEAÅž'lÄ±larÄ±n öldürüldüÄŸü hava operasyonu bu kapsamda gerçekleÅŸtirildi. Musul'dan kaydÄ±rÄ±lan DEAÅž teröristlerine karÅŸÄ± da yeni önlemler alÄ±nacak.TSK tarafÄ±ndan ele geçirilen yerlere yeni unsurlarÄ±n da yerleÅŸtirilmesi düÅŸünülüyor. ABD'nin 'dost ateÅŸi'ne maruz kalmamak için de bazÄ± tedbirler masada. Türk askeri ilerledikçe arkasÄ±nÄ± saÄŸlama alacak; birlikler arasÄ±ndaki hatlarÄ± tahkim edecek ve lojistik takviyeyi kolaylaÅŸtÄ±racak revize bir planla istediÄŸi sonucu alana kadar Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürecek.