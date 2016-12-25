SuikastÃ§Ä± polise talimatÄ± kimin verdiÄŸi sorusu bÃ¶yle Ã§Ã¶zÃ¼lecek

MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan FETÃ–'cÃ¼lerin kullandÄ±ÄŸÄ± bylock uygulamasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda araÅŸtÄ±rmalarda baÅŸlatÄ±ldÄ±. SuikastÃ§Ä± polise bu talimatÄ± kimin verdiÄŸi sorusunun cevabÄ±na ise Ã§apraz tarama sonucu ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor.

Polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikastÄ±ndan önce baÅŸlayan tarama, kritik görevlerdekiler üzerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stihbarat birimleri, bu kez kripto FETÖ'cülerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±yla ilgili bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Ä°lk tarama kritik görevlerdeki isimler üzerinden sürüyor. Son yÄ±llarda hÄ±zla yükselen ancak FETÖ'cülerin okul, banka veya ByLock gibi sistemlerini kullanmayan, istihbarat, asker, emniyet ve bakanlÄ±klarda üst düzey görevleri olan, özellikle de özel kalem, koruma, üst düzey bürokratlarÄ±n geriye doÄŸru çapraz taranmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bir hükümet yetkilisi, "KriptolarÄ± ortaya çÄ±karmak için kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z farklÄ± teknikler var. Çok uzak ve dolaylÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± iliÅŸkilerine de bakÄ±lÄ±yor" dedi.

GEÇMÄ°ÅžLERÄ° ARAÅžTIRILIYOR

Bu kiÅŸilerin en az 10-15 yÄ±llÄ±k geçmiÅŸleri, aile, akraba, arkadaÅŸ iliÅŸkileri, kullandÄ±ÄŸÄ± mekânlar mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan diÄŸer kripto incelemesinin de ÅŸüpheli isimler üzerinden gittiÄŸi belirtiliyor. Genel taramanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, hakkÄ±nda ihbar olan veya istihbarat birimlerinin özel olarak incelenmesini istediÄŸi kiÅŸilerin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Ancak ihbar olmamasÄ± durumunda, suikastçÄ± polis AltÄ±ntaÅŸ gibi sistemin en altÄ±nda olan ve dikkat çekmeyen isimlere ulaÅŸmanÄ±n güçlüÄŸü de vurgulanÄ±yor.Büyükelçi Karlov suikastÄ±nda, hareket noktasÄ±nÄ±n bir ay önce Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarÄ±nÄ±n gerekirse ölümü bile göze almalarÄ±na iliÅŸkin mesajlarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu öne sürülüyor. AltÄ±ntaÅŸ'a talimatÄ± kimin veya kimlerin verdiÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Hükümet, bu tür eylem yapan kiÅŸilerin, talimat almadan da gelen mesajla eyleme geçme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da göz önünde bulunduruluyor.