Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/12/2016 10:53

Ä°ÅŸte dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n son fotoÄŸrafÄ±


Rusya'dan Suriye'ye askerlere moral vermek iÃ§in giden uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmeden Ã¶nceki son fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlandÄ±.

Rusya'nÄ±n Soçi kentinden kalkan bir Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n, kalkÄ±ÅŸtan hemen sonra radardan kayboldu. TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸ öncesi fotoÄŸrafÄ±nÄ± uçakta bulunduÄŸu düÅŸünülen Rus televizyon kanalÄ± NTV'nin ses kayÄ±tçÄ±sÄ± Yevgeniy Tolstov Facebook hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

UÇAKTA 9 BASIN MENSUBU VARDI

Rus basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, uçakta Rus askerler, KÄ±zÄ±l Ordu Korosu, mürettebatla birlikte 9 da basÄ±n mensubu bulunuyordu. Rus televizyonu NTV'nin es kayÄ±tçÄ±sÄ± Yevgeniy Tolstov'un o basÄ±n mensuplarÄ±ndan biri olduÄŸu düÅŸünülüyor.

UÇAÄžIN ENKAZINA ULAÅžILDI

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 84'ü yolcu 8'i mürettebat 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü duyuruldu. Interfax, Rus kurtarma ekibinin Karadeniz'de Soçi kÄ±yÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü bölgeyi buldu. UçaÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸ esnasÄ±nda düÅŸtüÄŸü, enkazÄ±nÄ±n ise Karadeniz'de 50-70 metre derinlikte, kÄ±yÄ±dan 1.5 kilometre açÄ±klÄ±kta bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.

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