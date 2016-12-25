DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± hakkÄ±nda bakanlÄ±ktan ilk aÃ§Ä±klama geldi

Suriye'deki Rus askerlerine moral ve destek vermek amacÄ±yla giden Rus uÃ§aÄŸÄ± Karadeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸen uÃ§akla ilgili ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait içinde 92 kiÅŸi bulunan Tupolev TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n Soçi'den havalandÄ±ktan sonra irtibatÄ±n kesildiÄŸi bildirildi. Rus Ä°nterfax haber ajansÄ± uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸünü duyurdu. Uçakta mürettebat, Aleksandrov KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, 1 sivil toplum kuruluÅŸu temsilcisi ile 2 bakanlÄ±k yetkilisi vardÄ±. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± uçaÄŸÄ±n Karadeniz'e düÅŸtüÄŸünü doÄŸruladÄ±. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü, kazanÄ±n ardÄ±ndan ilk cesedin Soçi kÄ±yÄ±larÄ±na 6 kilometre uzaklÄ±kta bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

UÇAKTA MÜZÄ°SYENLER, GAZETECÄ°LER VE ASKERÄ° PERSONEL VARDI

Rus Federal Hava UlaÅŸÄ±m AjansÄ±'ndan Ria Novosti'ye verilen bilgiye göre, uçakla sivil uçuÅŸ gerçekleÅŸtirilmiyordu. Uçakta KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personel bulunuyordu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIÄžI, YOLCULARIN LÄ°STESÄ°NÄ° YAYINLADI

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tu-154'te bulunan yolcularÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±. 92 kiÅŸi arasÄ±nda 'Doktor Liza' adÄ±yla bilinen, Ukrayna ve Suriye'de sivillere yönelik yardÄ±mlarÄ±yla tanÄ±nan doktor Elizaveta Glinka, KÄ±zÄ±l Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Dairesi BaÅŸkanÄ± Anton Gubankov gibi isimler uçakta bulunuyordu.

SURÄ°YE'DEKÄ° ÜSSE YENÄ° YIL KUTLAMAYA GÄ°DÄ°YORLARDI

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n departmanÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni YÄ±lÄ±nÄ± kutlamak için giden Rusya SilahlÄ± Kuvvetleri, sanatçÄ±lar ve çeÅŸitli Rus basÄ±n mensuplarÄ±ndan oluÅŸuyordu.

ENKAZA ULAÅžILDI

Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± uçaÄŸÄ±n enkazÄ±na Karadeniz'de ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre uçaÄŸÄ±n parçalarÄ±na kÄ±yÄ±dan 1.5 kilometre uzaklÄ±kta rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. UçaÄŸÄ±n parçalarÄ±nÄ±n Karadeniz'de 50 ila 70 metre derinlikte bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±. YolcularÄ±n ÅŸahsi eÅŸyalarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KIYIDAN 6 KM MESAFEDE BÄ°R YOLCUNUN CESEDÄ°NE ULAÅžILDI

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, kÄ±yÄ±ya 6 km mesafede bir yolcunun cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. KonaÅŸenkov, "Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait Tu-154 uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸmesi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden bir kiÅŸinin cesedine Soçi kÄ±yÄ± ÅŸeridinin 6 km açÄ±klarÄ±nda ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ceset, arama-kurtarma gemisine alÄ±ndÄ±" dedi.