Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/12/2016 11:49

TÃ¼rkiye'den Rusya'ya taziye mesajÄ±


Suriye'deki askerlere moral vermek amacÄ±yla giden Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine Bakan Fikri IÅŸÄ±k, mevkidaÅŸÄ± Åžoygu'ya taziye mesajlarÄ±nÄ± iletti.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre IÅŸÄ±k, düÅŸen Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait TU-154 tipi uçak nedeniyle Rus mevkidaÅŸÄ± Åžoygu'ya taziye mesajÄ± gönderdi. Bakan IÅŸÄ±k, mesajÄ±nda, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Soçi'den kalkan Rusya Federasyonu Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait TU-154 tipi askeri nakliye uçaÄŸÄ±nÄ±n Karadeniz'de Rus arama kurtarma sahasÄ± içinde bulunan bir yere düÅŸtüÄŸünü ve uçakta bulunan mürettebat ile yolcularÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini üzüntüyle öÄŸrendim. Bu elim kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."

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