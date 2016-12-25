BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Rus mevkidaÅŸÄ± Dimitri Medvedev'e taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ belirtti ve Rus mevkidaÅŸÄ± Dimitri Medvedev'e taziyelerini iletti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tupolev Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n bugün Soçi kentinden 92 kiÅŸiyle havalandÄ±ktan sonra düÅŸmesi üzerine Rus mevkidaÅŸÄ± Dimitri Medvedev'e bir taziye mesajÄ± gönderdi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Medvedev'e hayatÄ±nÄ± kaybedenler için hükümetin taziye ve dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±nÄ± iletti.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ°NDEN BAÅžSAÄžLIÄžI MESAJI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hüseyin MüftüoÄŸlu, Karadeniz'de düÅŸen Rus uçaÄŸÄ± nedeniyle Rusya'ya baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.MüftüoÄŸlu, konuya iliÅŸkin soruya cevabÄ±nda, Rusya Federasyonu Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait Tupolev-154 tipi bir uçaÄŸÄ±n, 84 yolcu ve 8 kiÅŸilik mürettebatÄ±yla bu sabah Karadeniz'e düÅŸtüÄŸü haberinin derin üzüntüyle öÄŸrenildiÄŸini vurgulayarak "BaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ve yakÄ±nlarÄ± olmak üzere dost Rus halkÄ±na ve devletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz.?" ifadesine yer verdi.Moskova'dan havalanan uçak, Soçi'de yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra Karadeniz'e düÅŸmüÅŸtü. Suriye'ye gitmesi planlanan uçakta 92 kiÅŸi bulunuyordu. bir taziye mesajÄ± gönderdi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Medvedev'e hayatÄ±nÄ± kaybedenler için hükümetin taziye ve dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±nÄ± iletti.