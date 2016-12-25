SuikastÃ§Ä± polis parasÄ±nÄ±n beÅŸte birini himmetÃ§i polise gÃ¶nderiyormuÅŸ

SuikastÃ§Ä± polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n para trafiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n para trafiÄŸi, Pensilvanya'ya uzandÄ±. MASAK raporuna göre AltÄ±ntaÅŸ, FETÖ elebaÅŸÄ±sÄ±na The Respect Instute Inc. kuruluÅŸu üzerinden para aktaran himmetçi polis Tunç'a maaÅŸÄ±ndan pay ayÄ±rdÄ±.

MAAÅžININ 5'TE 1'Ä°NÄ° AYIRDI

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÖ elebaÅŸÄ±sÄ±na doÄŸrudan para transfer ettikleri The Respect Instute Inc. kuruluÅŸuna para aktaran himmetçilerden eski polis HASAN Tunç'a maaÅŸÄ±nÄ±n 5'te 1'ini gönderdiÄŸi belgelendi.Mali SuçlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu'nun (MASAK), Ankara BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebi üzerine özel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor, tetikçinin FETÖ ve Pensilvanya ile parasal baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± da ortaya koydu. Çapraz inceleme sonrasÄ±nda hazÄ±rlanan "AltÄ±ntaÅŸ Raporu"nun en kritik bölümünü FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Hasan Tunç ile iliÅŸkiler aÄŸÄ± oluÅŸturdu.

PENSÄ°LVANYA'YA KADAR UZANIYOR

AltÄ±ntaÅŸ, 12 Ocak 2016'da eski polis memuru Hasan Tunç'a 500 TL transfer etti. Bu AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n maaÅŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5'te 1'ini oluÅŸturuyordu. Hasan Tunç, ABD'deki seçimler öncesinde Pensilvanya'daki terör örgütü elebaÅŸÄ±na ve oradan da baÅŸkan adaylarÄ±ndan Hillary Clihton'Ä±n çevresine para transferi yapan The Respect Instute Inc. isimli kuruluÅŸla baÄŸlantÄ±lÄ± çÄ±ktÄ±. Tunç, himmet soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ÅŸüphelilerinden Mehmet Kor ile de Gaziantep'teki ÇÄ±nar DerneÄŸi'nden mesai arkadaÅŸÄ±ydÄ±. ÇÄ±nar DerneÄŸi ise FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda inceleniyor.

HÄ°MMETÇÄ° POLÄ°S'Ä°N HESAPLARI

Hasan Tunç aynÄ± zamanda, 2010-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, Seferihisar BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n halen yürütmekte olduÄŸu FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaki Kevser Özel eÄŸitim KurumlarÄ±'nda da çalÄ±ÅŸtÄ±. Tunç'un himmet paralarÄ±nÄ±n yoÄŸun olarak toplandÄ±ÄŸÄ± Bank Asya'nÄ±n Gaziantep-Suburcu ve ElazÄ±ÄŸ ÅŸubelerinde hesaplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

KUZEN FETÖ ÅžÄ°RKETÄ°YLE ALIÅžVERÄ°ÅžTE

Tetikçi AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n yaÅŸamÄ±nda önemli yeri olan ve KuÅŸadasÄ± BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n FETÖ soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ÅŸüphelisi olarak aranan dayÄ±sÄ± Hasan Furuncu devlet okulundan müdür olarak emekli olduktan sonra 2015' AÄŸustos ayÄ±ndan 9 Eylül 2016'ya yani 15 Temmuz sonrasÄ±na kadar Gaziemir Amerikan saÄŸlÄ±k Koleji'nde çalÄ±ÅŸtÄ±. Bu kolejin sahibi Murat Tepe, KuÅŸadasÄ± BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü 15 Temmuz darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ±nÄ±n sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda bulunuyor. Hasan Furuncu, 13 Temmuz 2015'te, kapatÄ±lan Söylev Özel EÄŸitim Hizmetleri'ne 300 TL baÄŸÄ±ÅŸta bulundu. Hasan Furuncu'nun oÄŸlu YaÅŸar Furuncu ise FETÖ'den gözaltÄ±na alÄ±nan Erol ve Åženol DemirbaÅŸ'a ait olan Es Endüstriyel YapÄ± Hizmetleri ile para alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu. 2015 - 2016 yÄ±llarÄ±nda Es Endüstriyel YapÄ± Hizmetleri firmasÄ±ndan YaÅŸar Furuncu'ya 21 bin 571 TL transfer yapÄ±ldÄ±.

UYUYAN HÜCRE

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikasti soruÅŸturmasÄ± sonucunda Ä°zmir RüÅŸtü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu, Ankara Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n FETÖ'nün uyuyan hücrelerinden olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 4 polis arkadaÅŸÄ±nÄ±n da FETÖ'nün uyuyan hücre elemanÄ± olduÄŸunu belirledi. Ä°zmir'deki polis okulunda bir dönem teknisyen yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev yaptÄ±ktan sonra emekli olan Süleyman Ergen'in de aynÄ± hücreden olduÄŸu, 5 polisten sorumlu imam olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.