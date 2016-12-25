El Bab operasyonuna destek askeri sevkiyat konvoyu yola Ã§Ä±ktÄ±

El Bab'ta devam eden operasyona destek vermek iÃ§in obÃ¼s ve ZPT sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±.

Bugün sabah saatlerinde Ä°slahiye 106. Topçu AlayÄ±ndan hareket eden 10 fÄ±rtÄ±na obüs, 5 ZPT (ZÄ±rhlÄ± Personel TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±) El-Bab operasyonuna destek amaçlÄ± Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yola çÄ±ktÄ±.Askeri sevkiyat konvoyunun El-Bab operasyonuna destek amaçlÄ± Kilis'in Elbeyli ilçesine gideceÄŸi tahmin ediliyor.

TSK'DAN EL BAB AÇIKLAMASI: 12 TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik yapÄ±lan harekat kapsamÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda 12 DEAÅž'lÄ± terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸini bildirdi.24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 124'üncü gününde 25 AralÄ±k 2016 günü saat 07.00'ye kadar meydana gelen geliÅŸmelerle ilgili açÄ±klamada, muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edildiÄŸi belirtildi.

"2 BÄ°N 261 PATLAYICI, 42 MAYIN Ä°MHA EDÄ°LDÄ°"

AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "Gün içerisinde; 2 Muhalif ÅŸehit olmuÅŸ, tank atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu ve yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda 3 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 134 DEAÅž terör örgütü hedefi ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±mÄ±zla ateÅŸ altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan, Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen DEAÅž terör örgütüne ait 6 hedefe 9 bomba atÄ±larak; DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 6 adet savunma ve silah mevzii imha edilmiÅŸ ve ilk anda alÄ±nan görüntülerden 9 DEAÅž terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. DEAÅž TÖ'den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan 53 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilmiÅŸ, harekâtÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 261 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 42 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, bölgede yaÅŸayan sivil halkÄ±n zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."