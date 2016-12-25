Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± facia kazadan kurtulan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lan arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye'ye giden Tu-154 uÃ§aÄŸÄ±nda kurtulan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DünyanÄ±n gündemine bugün düÅŸen Rus uçaÄŸÄ± damga vurdu. Rusya'da 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan askeri uçak Karadeniz'e düÅŸtü. Yerel kurtarma ekipleri uçaktan saÄŸ kurtulan kimseyi bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tu-154 uçaÄŸÄ±nda kurtarÄ±lan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gözlendiÄŸini açÄ±kladÄ±. BakanlÄ±k arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 6 gemi ve 63 dalgÄ±çla sürdürüldüÄŸünü duyurdu.

PUTÄ°N'Ä°N TALÄ°MATIYLA KOMÄ°SYON KURULDU, BAÅžINA ULAÅžTIRMA BAKANI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in talimatÄ±yla uçak kazasÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla hükümet komisyonu kuruldu. Komisyonun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov getirildi. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verdiÄŸi en son bilgiye göre uçakta bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± yeniden 92 olarak belirlendi.

'KURTULAN KÄ°MSE OLMADI'

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tu-154 uçaÄŸÄ±nda kurtarÄ±lan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gözlendiÄŸini açÄ±kladÄ±. BakanlÄ±k 4 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 6 gemi ve 63 dalgÄ±çla sürdürüldüÄŸünü duyurdu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIÅžMALARINI BAKAN ÅžOYGU BÄ°ZZAT YÖNETÄ°YOR

AçÄ±klamada, Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu'nun arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ulusal Güvenlik Yönetim Merkezi'nden bizzat yönettiÄŸi vurgulandÄ±.

KALKTIKTAN 2 DAKÄ°KA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

BakanlÄ±k Sözcüsü Ä°gor KonaÅŸenkov, uçaÄŸÄ±n kalktÄ±ktan 2 dakika sonra radardan kaybolduÄŸunu ifade etti. KonaÅŸenkov, uçaÄŸÄ±n 05.25'te Adler hava üssünden havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 05.27'de de radardan kaybolduÄŸunu belirtti.