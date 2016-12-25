Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/12/2016 13:08

DÃ¼ÅŸen uÃ§akta Putin'den madalya alan doktor Liza da hayatÄ±nÄ± kaybetti


Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen ve 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Rus uÃ§aÄŸÄ±nda bulunan 'Doktor Liza' adÄ±yla bilinen doktor Elizaveta Glinka da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

UçuÅŸun 7. dakikasÄ±nda Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndan 5 kilometre uzaklÄ±ÄŸa Anapa yakÄ±nlarÄ±na düÅŸen Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait Tu-154 uçaÄŸÄ±nÄ±n yolcu listesi açÄ±klandÄ±. AçÄ±klanan listeye göre, uçakta 8 askeri yetkili, 2 federal devlet çalÄ±ÅŸanÄ±, 1 sivil toplum örgütü çalÄ±ÅŸanÄ±, 9 basÄ±n mensubu ile birlikte Rusya'nÄ±n KÄ±zÄ±l Ordu Korsundaki 64 kiÅŸi bulunuyordu. Uçak kazasÄ±ndan saÄŸ kurtulanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

PUTÄ°N'DEN MADALYA ALAN DOKTOR DA UÇAKTAYDI

92 kiÅŸi arasÄ±nda 'Doktor Liza' adÄ±yla bilinen doktor Elizaveta Glinka, KÄ±zÄ±l Ordu Korosu Sanat Yönetmeni Aleksandr Halilov ve Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Dairesi BaÅŸkanÄ± Anton Gubankov gibi isimler uçakta bulunuyordu. "Adil YardÄ±m" adlÄ± fonla yÄ±llardÄ±r hasta çocuklardan savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na kadar herkesin yardÄ±mÄ±na koÅŸan Doktor Liza kÄ±sa süre önce Putin'in elinden takdir madalyasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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