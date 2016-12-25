Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸme nedeni aÃ§Ä±klandÄ±

Rusya'dan Suriye'ye askerlere moral vermek iÃ§in giden uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 92 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Rus SoruÅŸturma Komitesi'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, SoÃ§i'den Lazkiye'deki Rus Ã¼ssÃ¼ne giden TU-154 tipi uÃ§aÄŸÄ±n teknik arÄ±zalardan dolayÄ± dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸi Ã¼zerinde duruluyor.

Moskova'dan havalandÄ±ktan sonra Soçi'de yakÄ±t ikmalinin ardÄ±ndan kÄ±sa süre sonra düÅŸen Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸme sebebi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. YaÅŸanan olay sonrasÄ± 'Uçak neden düÅŸtü' sorusu gündeme geldi. Rus basÄ±nÄ± ve Moskova'da ilk deÄŸerlendirmeler teknik arÄ±za yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yönünde. Pilotun deneyimli bir pilot olduÄŸu bilgisi veriliyor. UçaÄŸÄ±n neden düÅŸtüÄŸü teknik inceleme ve soruÅŸturma ile belli olacak.

TEKNÄ°K SIKINTI Ä°HTÄ°MALÄ° ÜZERÄ°NDE DURULUYOR

Soçi'den Lazkiye'deki Rus üssüne giden TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n 8 mürettebat ve 84 yolcuyla düÅŸmesinin ardÄ±ndan uçaÄŸÄ±n neden düÅŸtüÄŸü sorusuna yanÄ±t aranÄ±yor. Rusya lideri Putin, BaÅŸbakan Medvedev'e uçak kazasÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± için devlet komisyonu kurulmasÄ± talimatÄ± verdi. UçaÄŸÄ±n düÅŸmesinin ardÄ±ndan akÄ±llara 'SaldÄ±rÄ± olabilir mi?' ÅŸüphesi gelmiÅŸti. Ancak Rus basÄ±nÄ±na yansÄ±yan ilk bilgilerde teknik sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ihtimali aÄŸÄ±r basÄ±yor.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Rus SoruÅŸturma Komitesi, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait uçaÄŸÄ±n Karadeniz'e düÅŸmesinin ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanlarÄ±n belgeleri ve TU-154'ün Suriye'ye uçmasÄ±na izin veren kiÅŸilerin incelendiÄŸini kaydetti.

KALKIÅžTA KAZA Ä°HTÄ°MALÄ°

UçaÄŸÄ±n muhtemelen kalkÄ±ÅŸta kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasÄ±nÄ±n düÅŸük ihtimal olduÄŸu bilgisini paylaÅŸÄ±yor.

PUTÄ°N TALÄ°MAT VERDÄ°

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, BaÅŸbakan Dmitriy Medvedev'e uçak kazasÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±na yönelik devlet komisyonu kurma ve komisyona baÅŸkanlÄ±k etme talimatÄ± verdi.