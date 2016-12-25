Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tarih terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olabileceÄŸi iddialarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karttÄ±

Suriye'deki Rus askerlere moral vermek amacÄ±yla SoÃ§i'den yola Ã§Ä±kan ve Karadeniz semalarÄ±nda kaybolan TU-154 tipi uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tarih teknik arÄ±zadan ziyade terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olabileceÄŸi iddialarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi.

Rusya'nÄ±n Soçi kentinden kalkan bir Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n, kalkÄ±ÅŸtan hemen sonra radardan kaybolduÄŸu bildirildi. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 84'ü yolcu 8'i mürettebat 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü duyuruldu. BakanlÄ±k, kazada kurtulan kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

YETKÄ°LÄ°LER SALDIRI Ä°DDÄ°ASINI YALANLADI

OlayÄ±n bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olma ihtimali üzerinde duruluyordu ki Rus yetkililer "teknik arÄ±za ihtimali üzerinde duruyoruz" diyerek o ihtimalin akÄ±llara dahi getirilmemesini istedi.

TARÄ°Hi DETAYINA DÄ°KKAT

Gelelim uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü tarihe... Üstünkörü bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda herkes için sÄ±radan bir gün gibi gözüken 25 AralÄ±k, hafÄ±zalarÄ±nÄ± biraz zorlayanlar için sÄ±radan bir gün olmaktan çÄ±kÄ±yor.Çünkü bu tarih bundan tam 25 yÄ±l önce baÄŸlÄ± cumhuriyetlerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmalarÄ±yla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lÄ±p, tarihin tozlu sayfalarÄ±na daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± güne denk geliyor.

HAVALÄ°MANINDAN SON KARE

Russia Today, NTV kanalÄ±nÄ±n ses mühendislerinden olan ve uçakta bulunanlar arasÄ±nda yer alan Evgeny Tolstov'un Facebook'tan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma haberinde yer verdi. Chkalovsky HavalimanÄ±'ndan paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸrafta Lazkiye'ye doÄŸru gidildiÄŸi bilgisi yer alÄ±yor.