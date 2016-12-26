DAEÅž 60 bombalÄ± aracÄ± Ã§amurla kamufle etmiÅŸ

FÄ±rat KalkanÄ± HarekÃ¢tÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nca (Ã–SO) Suriye'nin El Bab ilÃ§esine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon devam ediyor

Ä°lçede en stratejik yer olan Akil DaÄŸÄ±'nÄ± örgütten temizleyen Mehmetçik, El Bab'Ä± tamamen kuÅŸattÄ±. Kuzey ve batÄ± yönünde ilçeye sÄ±fÄ±r noktalarÄ± ele geçiren ve ÅŸehrin dÄ±ÅŸ mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlÄ± bomba eylemlerine karÅŸÄ± da her an teyakkuz halinde.El Bab'da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando TugayÄ±'ndan en az 500 askerden oluÅŸan bir grubun daha bölgeye gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. Yeni Åžafak'Ä±n haberine göre ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de El Bab'a geldi.Halep'ten çÄ±karÄ±lan ve RaÅŸidin bölgesine gelen ÖSO'ya baÄŸlÄ± gruplar, Cilvegözü-Atme sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan alÄ±narak Azez ve Çobanbey hattÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nun devam ettiÄŸi bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayÄ±larÄ± 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n 1100 civarÄ±nda olduÄŸu kaydediliyor.

BOMBALI ARAÇ TEHLÄ°KESÄ°

Bu arada El Bab'Ä±n doÄŸusundaki imalathanelerde 2015 yÄ±lÄ±ndan buyana yüzlerce bombalÄ± araç üreten DEAÅž'Ä±n, 60 bombalÄ± aracÄ± daha hazÄ±r beklettiÄŸi ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi belirtiliyor. Terör örgütü, bombalÄ± araçlarÄ± ilçenin her tarafÄ±na daÄŸÄ±tÄ±rken, kamuflaj için ise çamur kullanÄ±yor. Bomba yüklü araçlarÄ±n tamamÄ±nÄ± çamurla kaplayan terör örgütü, bazÄ±larÄ±nÄ± ise cephe yakÄ±nlarÄ±nda ördüÄŸü duvarlarÄ±n arasÄ±nda saklÄ±yor.