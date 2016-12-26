Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/12/2016 09:24

YPG'li intihar eylemcilerini yetiÅŸtiren terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼


Suriye'de PYD'nÄ±n askeri kanadÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'de Ã¶zel kuvvetler komutanÄ± olarak bilinen aynÄ± zamanda canlÄ± bomba yetiÅŸtiren terÃ¶rist FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Suriye'de PYD'nÄ±n askeri kanadÄ± ve terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'de özel kuvvetler komutanÄ± olarak bilinen "Brûsk Mamecirc; Gur" kod adlÄ± Mihemed Emîn Nezîr adlÄ± terörist FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda öldürüldüÄŸü belirlendi.

Ä°NTÄ°HAR EYLEMCÄ°LERÄ°NÄ° YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORDU

YPG'li teröristin bölgede intihar eylemcilerini yetiÅŸtiren sorumlu isim olarak biliniyordu. Teröristtin Suriye-Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilçesindeki çatÄ±ÅŸmada aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede öldüÄŸü öÄŸrenildi.

GRÄ° LÄ°STEDEKÄ° TERÖRÄ°ST YAKALANDI

DiÄŸer taraftan Güvenlik güçleri, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride bulunan bölücü terör örgütü üyesini Batman'da yakaladÄ±. DiyarbakÄ±r'da da dur ihtarÄ±na uymayan araçtan ateÅŸ açan bir terörist etkisiz hale getirildi.

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Askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi 3 asker yaralandÄ±

Isparta'da seyir halindeki askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi, 3 asker yaralanarak Isparta Devlet ile SÃ¼leyman Demirel Ãœniversitesi (SDÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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44 bin kiÅŸi Halep'ten tahliye edildi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Halep'ten 44 bin kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±