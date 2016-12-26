YPG'li intihar eylemcilerini yetiÅŸtiren terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'de PYD'nÄ±n askeri kanadÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'de Ã¶zel kuvvetler komutanÄ± olarak bilinen aynÄ± zamanda canlÄ± bomba yetiÅŸtiren terÃ¶rist FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Suriye'de PYD'nÄ±n askeri kanadÄ± ve terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye kolu YPG'de özel kuvvetler komutanÄ± olarak bilinen "Brûsk Mamecirc; Gur" kod adlÄ± Mihemed Emîn Nezîr adlÄ± terörist FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda öldürüldüÄŸü belirlendi.
Ä°NTÄ°HAR EYLEMCÄ°LERÄ°NÄ° YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORDU
YPG'li teröristin bölgede intihar eylemcilerini yetiÅŸtiren sorumlu isim olarak biliniyordu. Teröristtin Suriye-Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilçesindeki çatÄ±ÅŸmada aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede öldüÄŸü öÄŸrenildi.
GRÄ° LÄ°STEDEKÄ° TERÖRÄ°ST YAKALANDI
DiÄŸer taraftan Güvenlik güçleri, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride bulunan bölücü terör örgütü üyesini Batman'da yakaladÄ±. DiyarbakÄ±r'da da dur ihtarÄ±na uymayan araçtan ateÅŸ açan bir terörist etkisiz hale getirildi.