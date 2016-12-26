Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/12/2016 09:34

Rus yetkili uÃ§aÄŸÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±


Rusya HavacÄ±lÄ±k BirleÅŸik Koordinasyon Merkezi'nin eski yÃ¶neticisi Vitaliy Andreev, Suriye'ye giden Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

HavacÄ±lÄ±kta 47 yÄ±llÄ±k tecrübesi olan Rusya HavacÄ±lÄ±k BirleÅŸik Koordinasyon Merkezi'nin eski yöneticisi Vitaliy Andreev, 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Karadeniz'e düÅŸen TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n neden düÅŸmüÅŸ olabileceÄŸiyle ilgili konuÅŸtu.

"DIÅžARIDAN BÄ°R ETKÄ°YE UÄžRAMIÅž OLABÄ°LÄ°R"

Andreev, "KalktÄ±ktan ve iki dakikalÄ±k kÄ±sa uçuÅŸ yaptÄ±ktan sonra uçaÄŸÄ±n herhangi bir arÄ±za hakkÄ±ndaki mesaj göndermeden radardan kaybolmasÄ±, uçakta beklenmedik acil durumun meydana geldiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Ya dÄ±ÅŸarÄ±dan bir etkiye uÄŸradÄ±lar ya da daha önce görmedikleri bir engele çarptÄ±lar. TU-154 tipi uçak çok güvenilir bir araç, öylesine düÅŸmüyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HÄ°Ç BEKLENMEDÄ°K BÄ°R ÅžEY OLABÄ°LÄ°R"

Andreev ÅŸöyle devam etti:"ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m zaman TU-154 tipi uçaklarÄ±n tüm üç motoru bozulduÄŸunda bile indiÄŸini gördüm. BaÅŸka bir örnek verecek olursam Taygada (Sibirya'daki ormanlar) uzun süre kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ piste inmesidir. Åžimdi dile getirilen direksiyon dengesizliÄŸi, belirtilen uçuÅŸ pateninden çÄ±kmasÄ± gibi kaza nedenleri, ekibin yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± göndermesine hiç engel olamadÄ±. Demek ki hiç beklenmedik birÅŸey meydana geldi. Tecrübeme dayanarak bu tür durumlarÄ±n uçaÄŸÄ±n ele geçirildiÄŸinde mümkün olduÄŸunu söyleyebilirim. UçaÄŸÄ±n kayÄ±t donanÄ±mÄ±nÄ±n bilgileri %99.99 kaza nedenini açÄ±klayabilir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


30 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan DAEÅž'in 113 hedefi imha edildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 15 Temmuzdan bu yana 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildiÄŸini aÃ§Ä±klandÄ±.


SuikastÃ§Ä± polisin ablasÄ± konuÅŸtu Biz bÃ¶yle yetiÅŸtirmedik

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren Mert MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ hakkÄ±nda ablasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ablasÄ± Seher Ã–., "Bizden hep uzakta tutmuÅŸlar. O ÅŸekilde beynini yÄ±kamÄ±ÅŸlar. Bize hep ÅŸÃ¶yle yetiÅŸtirmiÅŸsiniz diyorlar. Ama biz bu ÅŸekilde yetiÅŸtirmedik" dedi.