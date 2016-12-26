Rus yetkili uÃ§aÄŸÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya HavacÄ±lÄ±k BirleÅŸik Koordinasyon Merkezi'nin eski yÃ¶neticisi Vitaliy Andreev, Suriye'ye giden Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

HavacÄ±lÄ±kta 47 yÄ±llÄ±k tecrübesi olan Rusya HavacÄ±lÄ±k BirleÅŸik Koordinasyon Merkezi'nin eski yöneticisi Vitaliy Andreev, 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Karadeniz'e düÅŸen TU-154 tipi uçaÄŸÄ±n neden düÅŸmüÅŸ olabileceÄŸiyle ilgili konuÅŸtu.

"DIÅžARIDAN BÄ°R ETKÄ°YE UÄžRAMIÅž OLABÄ°LÄ°R"

Andreev, "KalktÄ±ktan ve iki dakikalÄ±k kÄ±sa uçuÅŸ yaptÄ±ktan sonra uçaÄŸÄ±n herhangi bir arÄ±za hakkÄ±ndaki mesaj göndermeden radardan kaybolmasÄ±, uçakta beklenmedik acil durumun meydana geldiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Ya dÄ±ÅŸarÄ±dan bir etkiye uÄŸradÄ±lar ya da daha önce görmedikleri bir engele çarptÄ±lar. TU-154 tipi uçak çok güvenilir bir araç, öylesine düÅŸmüyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"HÄ°Ç BEKLENMEDÄ°K BÄ°R ÅžEY OLABÄ°LÄ°R"

Andreev ÅŸöyle devam etti:"ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m zaman TU-154 tipi uçaklarÄ±n tüm üç motoru bozulduÄŸunda bile indiÄŸini gördüm. BaÅŸka bir örnek verecek olursam Taygada (Sibirya'daki ormanlar) uzun süre kullanÄ±lmamÄ±ÅŸ piste inmesidir. Åžimdi dile getirilen direksiyon dengesizliÄŸi, belirtilen uçuÅŸ pateninden çÄ±kmasÄ± gibi kaza nedenleri, ekibin yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± göndermesine hiç engel olamadÄ±. Demek ki hiç beklenmedik birÅŸey meydana geldi. Tecrübeme dayanarak bu tür durumlarÄ±n uçaÄŸÄ±n ele geçirildiÄŸinde mümkün olduÄŸunu söyleyebilirim. UçaÄŸÄ±n kayÄ±t donanÄ±mÄ±nÄ±n bilgileri %99.99 kaza nedenini açÄ±klayabilir."