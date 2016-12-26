DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda evlilik planÄ± yapanlar da vardÄ±

DÃ¼n sabah saatlerine karÅŸÄ± Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iÃ§inde evlilik planÄ± yapan Rus KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nda yer alan 22 yaÅŸÄ±ndaki Ralina Gilmanova ve niÅŸanlÄ±sÄ± Mikhail de bulunuyordu.
Moskova'dan havalanan ve Soçi'de yakÄ±t ikmali yapan Rus uçaÄŸÄ± Karadeniz'de düÅŸtü. 8'i mürettebat 92 kiÅŸinin bulunduÄŸu uçaÄŸÄ±n enkazÄ±nda arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken kazada ölenler arasÄ±nda bir çiftin de olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.
TOPLAM 92 KÄ°ÅžÄ° BULUNUYORDU
Moskova'dan havalanan ve yakÄ±t ikmali sonrasÄ± Soçi'den Suriye Lazkiye'deki Rus üssüne gitmesi planlanan TU-154 tipi Rus uçaÄŸÄ± Karadeniz'de düÅŸtü. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait uçakta 84'ü yolcu, 8'i mürettebat toplam 92 kiÅŸinin bulunuyordu.
22 YAÅžINDAKÄ° RALINA VE NÄ°ÅžANLISI DA ÖLENLER ARASINDA
Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± kaybedenler arasÄ±nda Rus KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'na mensup 22 yaÅŸÄ±ndaki Ralina Gilmanova ve niÅŸanlÄ±sÄ± Mikhail de bulunuyor. Geçen yÄ±l niÅŸanlanan çift, evlilik planlarÄ± yapÄ±yordu.