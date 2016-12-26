DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda evlilik planÄ± yapanlar da vardÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren Mert MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ hakkÄ±nda ablasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ablasÄ± Seher Ã–., "Bizden hep uzakta tutmuÅŸlar. O ÅŸekilde beynini yÄ±kamÄ±ÅŸlar. Bize hep ÅŸÃ¶yle yetiÅŸtirmiÅŸsiniz diyorlar. Ama biz bu ÅŸekilde yetiÅŸtirmedik" dedi.