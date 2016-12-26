Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/12/2016 09:52

DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda evlilik planÄ± yapanlar da vardÄ±


DÃ¼n sabah saatlerine karÅŸÄ± Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iÃ§inde evlilik planÄ± yapan Rus KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nda yer alan 22 yaÅŸÄ±ndaki Ralina Gilmanova ve niÅŸanlÄ±sÄ± Mikhail de bulunuyordu.

Moskova'dan havalanan ve Soçi'de yakÄ±t ikmali yapan Rus uçaÄŸÄ± Karadeniz'de düÅŸtü. 8'i mürettebat 92 kiÅŸinin bulunduÄŸu uçaÄŸÄ±n enkazÄ±nda arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken kazada ölenler arasÄ±nda bir çiftin de olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

TOPLAM 92 KÄ°ÅžÄ° BULUNUYORDU

Moskova'dan havalanan ve yakÄ±t ikmali sonrasÄ± Soçi'den Suriye Lazkiye'deki Rus üssüne gitmesi planlanan TU-154 tipi Rus uçaÄŸÄ± Karadeniz'de düÅŸtü. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait uçakta 84'ü yolcu, 8'i mürettebat toplam 92 kiÅŸinin bulunuyordu.

22 YAÅžINDAKÄ° RALINA VE NÄ°ÅžANLISI DA ÖLENLER ARASINDA

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± kaybedenler arasÄ±nda Rus KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'na mensup 22 yaÅŸÄ±ndaki Ralina Gilmanova ve niÅŸanlÄ±sÄ± Mikhail de bulunuyor. Geçen yÄ±l niÅŸanlanan çift, evlilik planlarÄ± yapÄ±yordu.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


30 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan DAEÅž'in 113 hedefi imha edildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 15 Temmuzdan bu yana 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildiÄŸini aÃ§Ä±klandÄ±.


SuikastÃ§Ä± polisin ablasÄ± konuÅŸtu Biz bÃ¶yle yetiÅŸtirmedik

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren Mert MevlÃ¼t AltÄ±ntaÅŸ hakkÄ±nda ablasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ablasÄ± Seher Ã–., "Bizden hep uzakta tutmuÅŸlar. O ÅŸekilde beynini yÄ±kamÄ±ÅŸlar. Bize hep ÅŸÃ¶yle yetiÅŸtirmiÅŸsiniz diyorlar. Ama biz bu ÅŸekilde yetiÅŸtirmedik" dedi.