FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 15 Temmuzdan bu yana 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildiÄŸini aÃ§Ä±klandÄ±.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz FETÖ'cü Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'na gönderdiÄŸi raporda, bugüne kadar FETÖ'den ihraç edilen personel hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdi.24 KasÄ±m 2016 itibariyle düzenlenen verilere göre 69 bin 895 kiÅŸi FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kamudan ihraç edildi. Ä°hraç edilenler arasÄ±nda 58 bin 712'i memur, 4 bin 927 askeri personel, 3 bin 636 öÄŸretim görevlisi, bin 459 sözleÅŸmeli personel bulunuyor.FETÖ'cülerin en fazla ihraç edildiÄŸi kamu kurumu Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± oldu. BakanlÄ±ktan toplam 30 bin 411 kiÅŸi ihraç edildi.