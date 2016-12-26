Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/12/2016 10:33

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildi


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 15 Temmuzdan bu yana 69 bin 895 kiÅŸi ihraÃ§ edildiÄŸini aÃ§Ä±klandÄ±.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz FETÖ'cü Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'na gönderdiÄŸi raporda, bugüne kadar FETÖ'den ihraç edilen personel hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdi.24 KasÄ±m 2016 itibariyle düzenlenen verilere göre 69 bin 895 kiÅŸi FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda kamudan ihraç edildi. Ä°hraç edilenler arasÄ±nda 58 bin 712'i memur, 4 bin 927 askeri personel, 3 bin 636 öÄŸretim görevlisi, bin 459 sözleÅŸmeli personel bulunuyor.FETÖ'cülerin en fazla ihraç edildiÄŸi kamu kurumu Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± oldu. BakanlÄ±ktan toplam 30 bin 411 kiÅŸi ihraç edildi.

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30 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan DAEÅž'in 113 hedefi imha edildi

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DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nda Ã¶lenler arasÄ±nda evlilik planÄ± yapanlar da vardÄ±

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