30 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan DAEÅž'in 113 hedefi imha edildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda 113 DEAÅž hedefi imha edildiÄŸini, DEAÅž'in, kaçmak isteyen 30 sivili bombayla öldürdüÄŸünü açÄ±kladÄ±. Teröristlerin meskun mahal çatÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik yoÄŸun bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± da tespit edildi.

EL YAPIMI PATLAYICI VE MAYINLARLA SALDIRDILAR

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'dan kaçmaya çalÄ±ÅŸan en az 30 sivil, dün DEAÅž terör örgütünün mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

113 HEDEF VURULDU

AçÄ±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Suriye'de DEAÅž terör örgütüne ait 113 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸi ifade edildi.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan harekatÄ±n son durumuna iliÅŸkin yapÄ±lan bilgilendirmede ÅŸöyle denildi:"Gün içerisinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda 2 muhalif yaralanmÄ±ÅŸ, destek saÄŸlayan unsurlarÄ±mÄ±zda herhangi bir zayiat meydana gelmemiÅŸ, DEAÅž unsurlarÄ±nca kullanÄ±lan 1 uçaksavar silah mevzii imha edilmiÅŸtir. Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 113 DEAÅž hedefine ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla atÄ±ÅŸ yapÄ±larak DEAÅž mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸ, DEAÅž hedefleri baskÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stihbarat, keÅŸif ve gözetleme vasÄ±talarÄ± ile elde edilen bilgiler, telsiz görüÅŸmeleri ve alÄ±nan duyumlarda; DEAÅž'Ä±n sivilleri tehdit ederek Bab meskun mahallinde kalmaya zorladÄ±ÄŸÄ±, ana yol ve sokaklarda çok sayÄ±da barikat ve engeller kurarak çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± engellediÄŸi, mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± kullanarak harekete duyarlÄ± sensörler ile çok sayÄ±da tuzak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± arazi, yol, bina yapÄ±sÄ±na uygun malzemeler ile kamufle ederek doÄŸal görünüm saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, bu hazÄ±rlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocuklarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi,

EVLERÄ°N DUVARLARINDA DELÄ°KLER AÇIP MEVZÄ°Ä° OLUÅžTURMUÅžLAR

AçÄ±klama ÅŸöyle devam ediyor:"Evlerin duvarlarÄ±nda delikler açarak silah mevzii haline getirdiÄŸi, evlerin kapÄ± önlerine belirli istikametlerde, taÅŸlarÄ±n içini oyarak yalnÄ±zca düzenli ordu birliklerinin kullandÄ±ÄŸÄ± RDX türü patlayÄ±cÄ±lar yerleÅŸtirdiÄŸi, tuzaklÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n her birinde en az 400-500 demir bilye kullanarak etkisini artÄ±rmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±, bu kapsamda, meskun mahal çatÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik yoÄŸun bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ; nitekim 25 AralÄ±k günü Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalÄ±ÅŸan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediÄŸi mayÄ±n/el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lÄ± saldÄ±rÄ±da en az 30 sivilin öldüÄŸü, çok sayÄ±da sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilmiÅŸtir. DEAÅž'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan 74 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilmiÅŸ, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu güne kadar, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2335 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 42 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir."