Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/12/2016 13:56

TSK El Bab'ta taÅŸlara yerleÅŸtirilmiÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±


TSK, El Bab'a yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸarak, askeri araÃ§ geÃ§se bile bunlarÄ± patlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, DEAÅž terör örgütünün mayÄ±n ve EYP kullanarak harekete duyarlÄ± sensörler ile çok sayÄ±da tuzak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. EYP'leri arazi, yol, bina yapÄ±sÄ±na uygun malzemeler ile kamufle ederek doÄŸal görünüm saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, bu hazÄ±rlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocuklarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi vurgulanarak evlerin kapÄ± önlerine belirli istikametlerde, taÅŸlarÄ±n içini oyarak yalnÄ±zca düzenli Ordu birliklerinin kullandÄ±ÄŸÄ± RDX türü patlayÄ±cÄ±lar yerleÅŸtirdiÄŸine de dikkat çekildi.

HAREKET ANINDA PATLIYOR

Bu patlayÄ±cÄ±larÄ±n binlercesinin El Bab içerisine yerleÅŸtirilmiÅŸ durumda olduÄŸu vurgulanarak bunlarÄ±n uzaktan kumanda ile de patlatÄ±labildiÄŸi gibi aynÄ± zamanda hareket etmesi halinde de infilak ettiÄŸi ifade edildi.Askeri kaynaklar, teröristlerin de bu ÅŸekilde havaya uçtuÄŸu gibi bir askeri aracÄ±n yanÄ±ndan geçmesi halinde de patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çektiler.

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