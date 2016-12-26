Kayseri'deki hain saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Kayseri'de Erciyes Ãœniversitesi kampusu Acil Servis giriÅŸindeki durakta yapÄ±lan bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis soruÅŸturmayla ilgili yeni bilgiler edindi.

Kayseri 1'inci Komando TugayÄ±nÄ±n Talas ilçesi Zincidere mahallesi General Vecihi AkÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±ndan çarÅŸÄ± izinine çÄ±kan mavi bereli Mehmetçikleri taÅŸÄ±yan otobüs, Talas Caddesi, Erciyes Üniversitesi kampusu Acil Servis giriÅŸindeki durakta, solundan yaklaÅŸan sahte plakalÄ± hafif ticari aracÄ±n PKK'lÄ± terörist tarafÄ±ndan patlatÄ±ldÄ±. Olay yerinde ve ERÜ TÄ±p Fakültesi hastanesinde 14 komando ÅŸehit oldu. 56 asker yaralandÄ±. Olay sonrasÄ± polis çok yönlü soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. AralarÄ±nda 38 AB 180 plakalÄ± otobüs sürücüsünün de bulunduÄŸu gözaltÄ±ndaki ÅŸüpheli sayÄ±sÄ± Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸiyle birlikte 23'e yükseldi. Åžüphelilerin Ä°stanbul, Adana, Kayseri ve ÅžanlÄ±urfa illerinden olduklarÄ± ve halen Terörle Mücadele Åžubesi (TEM) tarafÄ±ndan çapraz sorguya tabi tutulduklarÄ±, olayla ve PKK örgütü ile ilgili baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n delillendirilmesine çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

OTOBÜS DÄ°ZEL YAKITLI OLDUÄžU Ä°ÇÄ°N PATLAMADI

ÅžanlÄ±urfa'dan çalÄ±nan hafif ticari araçla, Adana üzerinden Gaziantep- KahramanmaraÅŸ otoyolundan Kayseri'nin SarÄ±z ilçesine gelen Van Özalp nüfusuna kayÄ±tlÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki PKK'lÄ± terörist KasÄ±m YÄ±ldÄ±rÄ±mçakar'Ä±n PÄ±narbaÅŸÄ± Ä°lçesi'nde bir akaryakÄ±t istasyonundan LPG aldÄ±ÄŸÄ± ve daha sonra saat 01.30-02.00 sÄ±ralarÄ±nda Kayseri kent merkezine geldiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.Talas Ä°lçesi'nde çarÅŸÄ± izinine çÄ±kan askerlerin içinde bulunduÄŸu 2 halk otobüsünün güzergahÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Komando Caddesi'ne yakÄ±n, PKK'lÄ± terörist, boÅŸ bir arazideki aÄŸacÄ±n altÄ±na hafif ticari aracÄ±nÄ± park ve kamufle ederek, geceyi burada LPG'li hafif ticari aracÄ±n kaloriferini çalÄ±ÅŸtÄ±rarak geçirdi. Fabrikasyon olarak RDX ve PETN maddelerinden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ TNT ile güçlendirilmiÅŸ, hafat ticari araçtaki yaklaÅŸÄ±k 20 kiloluk bombayÄ± terörist, 38 AB 180 plakalÄ± otobüse solundan yaklaÅŸarak, patlattÄ±.

KÄ°MLÄ°K KESÄ°NLEÅžMEDÄ°

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Kriminal laboratuvarÄ±ndan gelen sonuçlar bombanÄ±n türünü netleÅŸtirdi. ERÜ TÄ±p Fakültesi Hastanesi morgunda tutulan PKK'yÄ± teröristin ceset parçalarÄ±ndan alÄ±nan DNA örneÄŸi ile VanlÄ± aileden alÄ±nan DNA'nÄ±n eÅŸleÅŸtirilmek üzere Ankara'ya gönderildiÄŸi, sonucun henüz Kayseri'ye ulaÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±, kimliÄŸin kesinleÅŸmesi halinde cesedin ailesine verileceÄŸi kaydedildi.Kayseri'yi kana bulayan teröristin, askerleri taÅŸÄ±yan iki otobüsten doÄŸalgazlÄ± olanÄ± deÄŸil, dizel yakÄ±tla çalÄ±ÅŸanÄ± hedef almasÄ±nÄ±n, daha fazla can kaybÄ±nÄ± önlediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Yetkililer, "Otobüsün doÄŸalgazlÄ± olmasÄ± halinde bombanÄ±n patlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan havaya uçardÄ±. Can kaybÄ± daha fazla olurdu. Terörist büyük ihtimalle planÄ±nÄ± doÄŸalgazlÄ± otobüse göre yapmÄ±ÅŸtÄ±" yorumunda bulundu.

YARALI SAYISI 20'YE DÜÅžTÜ

Kayseri Valisi Süleyman KamçÄ±, 17 AralÄ±k'ta meydana gelen ve 14 askerin ÅŸehit olduÄŸu bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan 56kiÅŸiden 20'sinin ERÜ TÄ±p Fakültesi ve Kayseri EÄŸitim Hastanesinde tedavilerinin sürdüÄŸünü bildirdi. Vali KamçÄ±, "Olay anÄ±ndan bugüne kadar fedakarca çalÄ±ÅŸan hastane personellerimize teÅŸekkür ediyor, ÅŸehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±rlar, yaralÄ±lara da acil ÅŸifalar diliyorum" dedi.