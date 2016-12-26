Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/12/2016 15:16

3 bin 500 kiÅŸilik bir ekip dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±ndaki cansÄ±z bedenleri arÄ±yor


Rusya, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte geniÅŸ Ã¶lÃ§ekte arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

Rusya, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait uçaÄŸÄ±n Karadeniz'de düÅŸmesiyle ilgili 3 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± geniÅŸ çaplÄ± bir arama operasyonu yürütüyor.Pazar günü, Suriye'nin Lazkiye gitmek üzere kalkÄ±ÅŸ yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kÄ±sa bir süre sonra iletiÅŸim kesilmiÅŸti. AralarÄ±nda gazeteciler, müzisyenler ve KÄ±zÄ±l Ordu üyelerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 92 kiÅŸiden kurtulan olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

3 BÄ°N 500 KÄ°ÅžÄ° CESET ARIYOR

Rusya, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait uçaÄŸÄ±n Karadeniz'de düÅŸmesiyle ilgili geniÅŸ çaplÄ± bir arama operasyonu yürütüyor. Soçi yakÄ±nlarÄ±nda gemiler, helikopterler ve denizaltÄ±larla gerçekleÅŸtirilen operasyona 3 bin 500 kiÅŸi katÄ±lÄ±yor.139 dalgÄ±cÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama ekipleri gece boyunca çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ara vermeden devam etti.

"11 CANSIZ BEDENE ULAÅžILDI"

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Igor Konashenkov, operasyonun "bir dakika bile durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti. Konashenkov, operasyonun baÅŸÄ±ndan bu yana 11 cansÄ±z bedene ve 154 parçaya ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, gece karanlÄ±ÄŸÄ±nda dahi ara verilmeyen çalÄ±ÅŸmalarda oldukça güçlü projektör kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"ACÄ°L DURUM YAÅžANMADI"

Öte yandan Rus medyasÄ±, hava trafik kontrolörleri ile yapÄ±lan ve son konuÅŸma olduÄŸu ifade edilen kayÄ±tlarda herhangi bir acil durumun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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