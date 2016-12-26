Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldi

Kayseri'de geÃ§tiÄŸimiz haftalarda meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 23 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kayseri'de, çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerleri hedef alan terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 23'e yükseldi.Kayseri'de konuÅŸlu 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan çarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerlere yönelik bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul ve Adana'da da olayla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen bazÄ± zanlÄ±lar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Böylece gözaltÄ±ndaki ÅŸüpheli sayÄ±sÄ± 15'ten 23'e çÄ±ktÄ±.AralarÄ±nda halk otobüsünün ÅŸoförü H.E, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduÄŸu gerekçesiyle DiyarbakÄ±r'da gözaltÄ±na alÄ±nan K.Ç. ve ÅžanlÄ±urfa'da gözaltÄ±na alÄ±nan araç sahibi M.Y'nin de bulunduÄŸu 23 ÅŸüphelinin sorgusu sürüyor.Kayseri'de, 17 AralÄ±k'ta bomba yüklü araçla gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 14 asker ÅŸehit olmuÅŸ, 55 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.