CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Halep'ten 44 bin kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

DoÄŸu Halep'teki siviller ile muhaliflerin tahliyesine iliÅŸkin bilgi veren KalÄ±n, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Son üç hafta içerisinde özellikle DoÄŸu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesiyle ilgili olarak ilgili makamlarÄ±mÄ±zÄ±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n ve diÄŸer birimlerimizin yürüttüÄŸü yoÄŸun diplomasi çalÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde yaklaÅŸÄ±k 44 bin kiÅŸi Halep'ten tahliye edildi, bunlar Ä°dlib'e getirildi. Åžu anda da Ä°dlib'de bu insanlarÄ±n temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için her tür tedbir de alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda, çalÄ±ÅŸmalar da yürüyor."

DEAÅž ile mücadele

Türkiye'nin, El Bab çevresinde yürüttüÄŸü FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n son aÅŸamasÄ±nÄ±n, DEAÅž ile mücadele ÅŸemsiyesi altÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret eden KalÄ±n, "Her seferinde DEAÅž'la mücadele konusunda Türkiye'ye birtakÄ±m eleÅŸtiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattÄ±, DabÄ±k ve El Bab noktasÄ±nda yürütülen operasyonlara gerekli desteÄŸi vermemesi kabul edilemez." dedi.

"TSK hassasiyet gösteriyor"

El Bab çevresinde son bir haftada çatÄ±ÅŸmalar ve operasyonlarÄ±n yoÄŸunluk kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KalÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Burada özellikle sivil kayÄ±plarÄ±n olmamasÄ± için Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin büyük bir hassasiyet gösterdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizmek isterim. GeçtiÄŸimiz hafta yürütülen operasyonlar çerçevesinde yüzlerce DEAÅž hedefi orada bertaraf edildi ve 226 DEAÅž teröristi etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar da devam ediyor ve bundan sonra da kararlÄ± ÅŸekilde devam edecek. Bu, hem bizim ulusal güvenliÄŸimiz açÄ±sÄ±ndan bir zarurettir hem de DEAÅž'la mücadelede aslÄ±nda en önemli aÅŸamalardan birini temsil etmektedir."

"Bu operasyon tamamlanacaktÄ±r"

KalÄ±n, terör örgütü DEAÅž'Ä±n Rakka'daki canlÄ± bombalarÄ±nÄ± El Bab'a gönderdiÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin, "Bu terör örgütünün sahadaki çeÅŸitli hareketliliÄŸiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütüyor ve tedbirlerini alÄ±yorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsÄ±nlar, bu konuda Türkiye'nin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tam bir ÅŸekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Modern dönemin en kanlÄ± savaÅŸÄ±nÄ± durdurmak zorundayÄ±z"

Suriye'de toprak bütünlüÄŸünü saÄŸlayacak ve bütün kesimleri temsil edecek adil bir yönetim kurulmadan savaÅŸÄ±n sona ermesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KalÄ±n, ÅŸöyle devam etti:

"AltÄ± yÄ±ldÄ±r devam eden modern dönemin en kanlÄ± savaÅŸÄ±nÄ± artÄ±k bir ÅŸekilde durdurmak zorundayÄ±z. Bu konuda herkes, bütün ülkeler üzerine düÅŸeni yerine getirmek durumunda. Burada bütün taraflara, Rusya'dan Ä°ran'a, AvrupasÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletlerine, AmerikasÄ±na kadar tabii ki önemli sorumluluklar düÅŸüyor. YapÄ±cÄ± yaklaÅŸmak, sorunu çözmeye odaklanmak burada büyük önem arz ediyor. Bizim yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z bu."

"Bütün oklar ÅŸu anda FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± çok net bir ÅŸekilde göstermektedir"

KalÄ±n, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesine iliÅŸkin, "Bize gelen bütün bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, bütün oklar ÅŸu anda FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± çok net bir ÅŸekilde göstermektedir. O terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla, suikast giriÅŸimiyle bu FETÖ ve onun arkasÄ±nda bulunan diÄŸer güçler, hedefledikleri ÅŸeye ulaÅŸamadÄ±lar. Yani Türkiye-Rusya yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± tersine çevirmek, bozmak, akamete uÄŸratmak, yeni bir kriz yaratmak için yaptÄ±klarÄ± bu alçakça suikast giriÅŸimi ellerinde patladÄ±." ifadelerini kullandÄ±.