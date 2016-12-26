Askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi 3 asker yaralandÄ±

Isparta'da seyir halindeki askeri araÃ§ ÅŸarampole devrildi, 3 asker yaralanarak Isparta Devlet ile SÃ¼leyman Demirel Ãœniversitesi (SDÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Isparta Terörle Mücadele EÄŸitim ve Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait askeri araç, Isparta'yÄ± Davraz Kayak Merkezi'ne baÄŸlayan karayolunun KulovasÄ± mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çÄ±karak ÅŸarampole devrildi.Kazada, araçta bulunan 3 asker yaralandÄ±. YaralÄ±lar, 112 acil servis ekiplerince yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan, Isparta Devlet ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) TÄ±p Fakültesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ± askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Bu arada, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bölgede, Ä°l Özel Ä°daresine araçlar da söz konusu yolda kar küreme ve tuzlama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.