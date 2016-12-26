TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ bÃ¼yÃ¼k tehlike kapÄ±da

Yunanistan'Ä±n TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede H5N8 kuÅŸ gribi tespit edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Dünya Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu (OIE) Yunanistan'Ä±n Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir bölgede yabani bir kuÅŸta yüksek düzeyde bulaÅŸÄ±cÄ± H5N8 kuÅŸ gribi virüsü tespit edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Yunanistan'dan gelen resmi bilgiyi aktaran OIE'nin internet sitesinde, virüsün Türkiye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki Evros, yani Meriç, nehri deltasÄ±ndaki bir kuÄŸuda tespit edildiÄŸini belirtti. H5N8 kuÅŸ gribi virüsünün henüz insanlara bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilmedi, gÄ±dadan bulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ise biliniyor. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Çin'de iki kiÅŸi H7N9 kuÅŸ gribi virüsü nedeniyle hayatÄ±nÄ± yitirdi.