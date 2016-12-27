Andrey Karlov suikastÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Andrey Karlov'un suikastÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayla ilgili Ã¶nemli bir karar verildi
19 AralÄ±k tarihinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanat sergisinde konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Çevik Kuvvet polisi Mert AltÄ±ntaÅŸ tarafÄ±ndan suikasta uÄŸrayan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un soruÅŸturmasÄ±na iliÅŸkin önemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Andrey Karlov suikastÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmaya, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi.