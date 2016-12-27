Andrey Karlov suikastÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 7. madde kabul edildi. Buna gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in artÄ±k doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olmak gerekmiyor.