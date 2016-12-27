Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 09:14

DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutusu bulundu


92 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Rus uÃ§aÄŸÄ±nda arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken uÃ§aÄŸÄ±n kara kutusu da bulundu.

Soçi kentinden havalandÄ±ktan sonra irtibat kesilen, 8 kiÅŸilik mürettebatla birlikte 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan uçak Karadeniz'e düÅŸmüÅŸtü. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonunda uçaÄŸÄ±n kara kutusuna ulaÅŸÄ±ldÄ±.Ä°nterfaks tarafÄ±ndan yapÄ±lan haberde, "Åžu anda 80 kiÅŸinin cesedi karaya çÄ±kartÄ±ldÄ±" denildi. AyrÄ±ca, elde edilen ilk verilere göre arama operasyonu yetkilileri uçaÄŸÄ±n saÄŸ motorunu buldular.Daha önce Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait uçaÄŸÄ±n mürettebatÄ±ndan bir kiÅŸinin cesedinin tespit edildiÄŸi belirtildi.Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar arama bölgesinde su üstü alanÄ±n tamamÄ±nÄ±n, 7 sektörde denizin dibinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


SuikastÃ§Ä± polis ile arkadaÅŸÄ± sÄ±navda aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap vermiÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rerken, polis arkadaÅŸÄ± S.B. ile aynÄ± yÄ±l Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu sÄ±navÄ±na girdikleri ve sÄ±navda neredeyse aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap verdikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


AtatÃ¼rk ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gizli belgeler gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

27 AralÄ±k 1936'da yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Akif Ersoy'un Milli MÃ¼cadele'ye nasÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk kez yayÄ±mlanan gizli belgeyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 15 Temmuz gecesi nerede kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesinde telefon baÄŸlantÄ±larÄ± kurarak konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o konuÅŸmalarÄ± Kastamonu iÃ§erisinde bir kaymakamÄ±n evinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.