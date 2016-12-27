DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutusu bulundu

92 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Rus uÃ§aÄŸÄ±nda arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken uÃ§aÄŸÄ±n kara kutusu da bulundu.

Soçi kentinden havalandÄ±ktan sonra irtibat kesilen, 8 kiÅŸilik mürettebatla birlikte 92 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan uçak Karadeniz'e düÅŸmüÅŸtü. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonunda uçaÄŸÄ±n kara kutusuna ulaÅŸÄ±ldÄ±.Ä°nterfaks tarafÄ±ndan yapÄ±lan haberde, "Åžu anda 80 kiÅŸinin cesedi karaya çÄ±kartÄ±ldÄ±" denildi. AyrÄ±ca, elde edilen ilk verilere göre arama operasyonu yetkilileri uçaÄŸÄ±n saÄŸ motorunu buldular.Daha önce Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait uçaÄŸÄ±n mürettebatÄ±ndan bir kiÅŸinin cesedinin tespit edildiÄŸi belirtildi.Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu ana kadar arama bölgesinde su üstü alanÄ±n tamamÄ±nÄ±n, 7 sektörde denizin dibinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.