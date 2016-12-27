Barzani'nin vururuz sÃ¶zÃ¼ne PKK'dan jet yanÄ±t

"PKK'nÄ±n Åžengal'den Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanÄ±rÄ±z" diyen Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'ye yanÄ±t PKK'dan geldi.

PKK'nÄ±n silahlÄ± kanadÄ± HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani'nin, "Åžengal'den çÄ±kÄ±n, yoksa güç kullanÄ±rÄ±z" sözlerine yanÄ±t olarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Åžengal'den çÄ±karmaya gücünün yetmeyeceÄŸini tarih ispatlamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

BARZANÄ° "VURURUZ" DEMÄ°ÅžTÄ°

Geçen hafta Åžengal halkÄ±nÄ±n geleceÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ± için kente dönmediÄŸini kaydeden IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Åžengal halkÄ± endiÅŸeli çünkü geri döndüklerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir çatÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar. PKK'nÄ±n ÅŸunu anlamasÄ± lazÄ±m; halkÄ±n yararÄ± için bölgeden çÄ±kmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸmuÅŸ, "EÄŸer PKK Åžengal'de kalma Ä±srarÄ±na devam ederse güç kullanÄ±rÄ±z imasÄ±nda mÄ± bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" diye yanÄ±t vermiÅŸti.