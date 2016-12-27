Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 09:48

Barzani'nin vururuz sÃ¶zÃ¼ne PKK'dan jet yanÄ±t


"PKK'nÄ±n Åžengal'den Ã§Ä±kmamasÄ± halinde gÃ¼Ã§ kullanÄ±rÄ±z" diyen Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'ye yanÄ±t PKK'dan geldi.

PKK'nÄ±n silahlÄ± kanadÄ± HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani'nin, "Åžengal'den çÄ±kÄ±n, yoksa güç kullanÄ±rÄ±z" sözlerine yanÄ±t olarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Åžengal'den çÄ±karmaya gücünün yetmeyeceÄŸini tarih ispatlamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

BARZANÄ° "VURURUZ" DEMÄ°ÅžTÄ°

Geçen hafta Åžengal halkÄ±nÄ±n geleceÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ± için kente dönmediÄŸini kaydeden IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, "Åžengal halkÄ± endiÅŸeli çünkü geri döndüklerinde neyle karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyor. Tekrar baÅŸka bir çatÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸmaktan korkuyorlar. PKK'nÄ±n ÅŸunu anlamasÄ± lazÄ±m; halkÄ±n yararÄ± için bölgeden çÄ±kmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸmuÅŸ, "EÄŸer PKK Åžengal'de kalma Ä±srarÄ±na devam ederse güç kullanÄ±rÄ±z imasÄ±nda mÄ± bulunuyorsunuz?" sorusuna Barzani, "Evet" diye yanÄ±t vermiÅŸti.

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SuikastÃ§Ä± polis ile arkadaÅŸÄ± sÄ±navda aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap vermiÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rerken, polis arkadaÅŸÄ± S.B. ile aynÄ± yÄ±l Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu sÄ±navÄ±na girdikleri ve sÄ±navda neredeyse aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap verdikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


AtatÃ¼rk ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gizli belgeler gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

27 AralÄ±k 1936'da yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Akif Ersoy'un Milli MÃ¼cadele'ye nasÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk kez yayÄ±mlanan gizli belgeyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 15 Temmuz gecesi nerede kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesinde telefon baÄŸlantÄ±larÄ± kurarak konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o konuÅŸmalarÄ± Kastamonu iÃ§erisinde bir kaymakamÄ±n evinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.