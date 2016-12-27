Chapecoense takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸme nedeni belli oldu

Chapecoense takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n incelemelere gÃ¶re, iniÅŸe geÃ§meden Ã¶nce yakÄ±tÄ±nÄ±n bittiÄŸi belirlendi.

Brezilya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Chapecoense'yi taÅŸÄ±yan yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸe geçmeden önce yakÄ±tÄ±nÄ±n bittiÄŸi tespit edildi.Sivil HavacÄ±lÄ±k AjansÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Chapecoense'yi taÅŸÄ±yan yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n, kara kutularÄ± ve diÄŸer delillerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan ilk incelemelerine göre, iniÅŸe geçmeden önce yakÄ±tÄ±nÄ±n bitmiÅŸ olduÄŸu belirlendi.

71 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETMÄ°ÅžTÄ°!

Bolivya'nÄ±n Santa Cruz de la Sierra ÅŸehrinden Kolombiya'nÄ±n Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense kafilesi de dahil 77 kiÅŸinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduÄŸu yolcu uçaÄŸÄ±, 29 KasÄ±m'da Medellin yakÄ±nÄ±nda daÄŸlÄ±k araziye düÅŸmüÅŸ, kazada 71 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

HAVADA 4 SAAT KALMIÅžTI

Havada 4 saat 20 dakika kalan uçaÄŸÄ±n Medellin HavaalanÄ±'na iniÅŸ izni beklediÄŸi sÄ±rada, yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan ÅŸüphelenilen baÅŸka bir uçak için iniÅŸ izni verildiÄŸi bildirilmiÅŸti.Bolivya Savunma BakanÄ± Reymi Ferreira, uçak kazasÄ±nÄ± "cinayet" olarak nitelendirmiÅŸ ve düÅŸen uçakta "ucu ucuna" yetecek kadar yakÄ±t bulunduÄŸunu, bu durumun "uluslararasÄ± sivil havacÄ±lÄ±k kurallarÄ±nÄ±n ihlali" anlamÄ±na geldiÄŸini söylemiÅŸti.