Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 09:52

Chapecoense takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸme nedeni belli oldu


Chapecoense takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n incelemelere gÃ¶re, iniÅŸe geÃ§meden Ã¶nce yakÄ±tÄ±nÄ±n bittiÄŸi belirlendi.

Brezilya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Chapecoense'yi taÅŸÄ±yan yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸe geçmeden önce yakÄ±tÄ±nÄ±n bittiÄŸi tespit edildi.Sivil HavacÄ±lÄ±k AjansÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Brezilya Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Chapecoense'yi taÅŸÄ±yan yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n, kara kutularÄ± ve diÄŸer delillerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan ilk incelemelerine göre, iniÅŸe geçmeden önce yakÄ±tÄ±nÄ±n bitmiÅŸ olduÄŸu belirlendi.

71 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETMÄ°ÅžTÄ°!

Bolivya'nÄ±n Santa Cruz de la Sierra ÅŸehrinden Kolombiya'nÄ±n Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense kafilesi de dahil 77 kiÅŸinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduÄŸu yolcu uçaÄŸÄ±, 29 KasÄ±m'da Medellin yakÄ±nÄ±nda daÄŸlÄ±k araziye düÅŸmüÅŸ, kazada 71 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

HAVADA 4 SAAT KALMIÅžTI

Havada 4 saat 20 dakika kalan uçaÄŸÄ±n Medellin HavaalanÄ±'na iniÅŸ izni beklediÄŸi sÄ±rada, yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan ÅŸüphelenilen baÅŸka bir uçak için iniÅŸ izni verildiÄŸi bildirilmiÅŸti.Bolivya Savunma BakanÄ± Reymi Ferreira, uçak kazasÄ±nÄ± "cinayet" olarak nitelendirmiÅŸ ve düÅŸen uçakta "ucu ucuna" yetecek kadar yakÄ±t bulunduÄŸunu, bu durumun "uluslararasÄ± sivil havacÄ±lÄ±k kurallarÄ±nÄ±n ihlali" anlamÄ±na geldiÄŸini söylemiÅŸti.

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SuikastÃ§Ä± polis ile arkadaÅŸÄ± sÄ±navda aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap vermiÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rerken, polis arkadaÅŸÄ± S.B. ile aynÄ± yÄ±l Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu sÄ±navÄ±na girdikleri ve sÄ±navda neredeyse aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap verdikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


AtatÃ¼rk ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gizli belgeler gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

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