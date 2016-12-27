Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 09:57

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 15 Temmuz gecesi nerede kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesinde telefon baÄŸlantÄ±larÄ± kurarak konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o konuÅŸmalarÄ± Kastamonu iÃ§erisinde bir kaymakamÄ±n evinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 15 Temmuz akÅŸamÄ± darbe giriÅŸimi sürdüÄŸü sÄ±ralarda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, darbeci askerlerin darbe giriÅŸiminde bulunmasÄ±ndan kÄ±sa süre sonra televizyonlara baÄŸlanarak halka mesaj vermiÅŸti.Televizyonlara telefonla tek tek baÄŸlanarak açÄ±klamalar yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu konuÅŸmalarÄ± nereden yaptÄ±ÄŸÄ± merak ediliyordu.Cemil Barlas'Ä±n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüntülerde BaÅŸbakan'Ä±n bir evde koltukta otururken konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± görülüyor.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 15 Temmuz gecesi Ä°stanbul'dan Ankara'ya araçla dönerken konvoyundaki arabalara Jandarma tarafÄ±ndan ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, o geceyi Kastamonu içerisinde bir kaymakamÄ±n evinde geçirmiÅŸti.

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