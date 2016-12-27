AtatÃ¼rk ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gizli belgeler gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

27 AralÄ±k 1936'da yaÅŸamÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Akif Ersoy'un Milli MÃ¼cadele'ye nasÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk kez yayÄ±mlanan gizli belgeyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

8 Nisan 1920 tarihli belgeye göre Ersoy, Milli Mücadele'ye katÄ±lmasÄ± için bizzat Atatürk tarafÄ±ndan Ankara'ya çaÄŸrÄ±lÄ±rken, bu seyahat Kuvayi Milliye tarafÄ±ndan organize edildi. Doç. Ali Güler tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan 'BayraklaÅŸan Akif' adlÄ± kitapta yayÄ±mlanan dönemin gizli belgelerinde, Atatürk'ün kod isim kullanan istihbarat elemanlarÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸifreli mesajlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na yer verildi.

OÄžLUYLA AYRILIYOR

Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal PaÅŸa imzasÄ± ile 8 Nisan 1920 günü Ä°stanbul Heyet-i Merkeziye TeÅŸkilatÄ±'ndan Zafer kod isimli istihbarat elemanÄ± Yenibahçeli Åžükrü'ye yazÄ±lan ÅŸifreli telgrafÄ±n son maddesinde, "Burada ulemaya ihtiyaç vardÄ±r. Ali Bey'le görüÅŸülerek Hoca Fatin, Åžair Mehmet Akif Efendilerin vesair tensip edileceklerin sür'at-i sevkleri" talimatÄ± yer alÄ±yor. Nisan 1920 tarihli Mustafa Kemal PaÅŸa imzalÄ± diÄŸer gizli telgraf belgesinde ise Ankara'ya çaÄŸrÄ±lan Ersoy'un saÄŸlÄ±k ve yolculuk durumu Ä°stanbul Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden OÄŸuz Bey kod isimli istihbarat elemanÄ±na soruluyor.

ATATÜRK ÇAÄžIRDI

Ä°lk kez yayÄ±mlanan arÅŸiv belgelerine göre Atatürk tarafÄ±ndan Ankara'ya gelmesi istenen Mehmet Akif, 10 Nisan 1920'de sabah namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ailesiyle vedalaÅŸÄ±p 12 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Emin ile birlikte Ä°stanbul'dan ayrÄ±lÄ±yor. Çengelköy'den Üsküdar'daki Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na yürüyerek gelen Ersoy ve 12 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Emin, burada kendilerini bekleyen Trabzon vekili Ali Åžükrü Bey ile KÄ±sÄ±klÄ± üzerinden AlemdaÄŸ'a ardÄ±ndan da Milli Mücadele yanlÄ±larÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± göz doktoru Esat PaÅŸa'nÄ±n 'BaltacÄ± ÇiftliÄŸi'ne hareket ediyor.

SÜVARÄ° REFAKATÄ°

Bir süvari refakatinde atla yola devam eden Ersoy ve oÄŸlu Emin geceyi bir köyde geçirdikten sonra ertesi gün Ä°zmit, AdapazarÄ± arasÄ±nda bulunan Kuvayi Milliye kafilesine katÄ±lÄ±yor. Ersoy ve oÄŸlu, Geyve yakÄ±nlarÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± KuÅŸçubaÅŸÄ± EÅŸref ve Yenibahçeli Åžükrü Bey ile kafileden ayrÄ±larak demiryolundan dekovil ile önce EskiÅŸehir'e, ardÄ±ndan da trenle Ankara'ya hareket ediyor.

"SÄ°ZÄ° BEKLÄ°YORDUM"

ArÅŸiv belgelerine göre Meclis'in açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 23 Nisan'dan bir gün sonra Ankara'ya varan milli ÅŸair trenden iner inmez Meclis'in yolunu tutuyor. Meclis koridorunda Ersoy'u gören Mustafa Kemal PaÅŸa "Sizi bekliyordum efendim, tam zamanÄ±nda geldiniz. Åžimdi görüÅŸmek kabil olmayacak, ben size gelirim." ifadelerini kullanÄ±yor.

MEZARA TARKAN'IN BÜYÜK AMCASI Ä°NDÄ°RDÄ°

Kitapta en çarpÄ±cÄ± bölümlerden birini de Akif'in son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±ÄŸÄ± anlar oluÅŸturuyor. Ersoy'u, mezara ÅŸarkÄ±cÄ± Tarkan'Ä±n büyük amcasÄ± dönem Askeri TÄ±bbiye öÄŸrencisi olan Fethi TevetoÄŸlu ile sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± MaraÅŸlÄ± Abdullah indiriyor. EdirnekapÄ± ÅžehitliÄŸi'ne getirilen Ersoy, kefenine Türk bayraÄŸÄ± sarÄ±ldÄ±ktan sonra gömülüyor. Ersoy'un defin iÅŸlemi ise TevetoÄŸlu'nun anÄ±larÄ±ndan ÅŸöyle aktarÄ±lÄ±yor: "Bütün bir milletin dileÄŸi olan bu düÅŸünce ile ebediyet yolcusunu en sevdiÄŸi bayrakla sardÄ±m ve uÄŸurladÄ±m..."

Ä°HTÄ°YACIMIZ MÄ°LLÄ° MUTABAKAT

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yÄ±ldönümü dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "Mehmet Akif'in Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile ortaya koyduÄŸu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

- BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da Mehmet Akif'in, eserleri, ÅŸiirleri, destansÄ± mücadelesi ve hayatÄ±yla gelecek nesillere de ilham kaynaÄŸÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

- CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n yazarÄ± Mehmet Akif Ersoy namuslu bir vatansever, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda milletimize umut aÅŸÄ±layan bir Ä±ÅŸÄ±k kaynaÄŸÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.