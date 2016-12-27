SuikastÃ§Ä± polis ile arkadaÅŸÄ± sÄ±navda aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap vermiÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan polis MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rerken, polis arkadaÅŸÄ± S.B. ile aynÄ± yÄ±l Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu sÄ±navÄ±na girdikleri ve sÄ±navda neredeyse aynÄ± sorulara yanlÄ±ÅŸ cevap verdikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n tespiti için sürdürülen soruÅŸturmada yeni detaylar ortaya çÄ±ktÄ±.AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n polis arkadaÅŸÄ± S.B. ile aynÄ± yÄ±l Polis Meslek Yüksek Okulu sÄ±navÄ±na girdikleri, birbirine yakÄ±n sorularÄ± doÄŸru yanÄ±tlayÄ±p, sÄ±navÄ± kazandÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. SÄ±navda AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n 82, S.B.'nin de 83 soruya doÄŸru cevap verdiÄŸi belirtildi. Ä°kilinin sÄ±nav sorularÄ±nda yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bile aynÄ± ÅŸÄ±k olmasÄ± dikkat çekti. SavcÄ±lÄ±k kaynaklarÄ±, S.B.'nin örgütsel baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n AltÄ±ntaÅŸ'tan daha güçlü olduÄŸunu öne sürdü. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ablasÄ± Seher Ö., Hürriyet'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada S.B. için "Geziyorduk, parka gidiyorduk, yemeÄŸe gidiyorduk ama hep S. ile birlikte" demiÅŸti.

FETÖ'CÜYLE GÖRÜÅžMÜÅž

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca sürdürülen soruÅŸturmada, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n HTS kayÄ±tlarÄ±ndan telefonla en çok görüÅŸüp irtibat kurduÄŸu isimler tek tek tespit edildi. Buna göre, en yoÄŸun telefon trafiÄŸinin ÅžanlÄ±urfa'daki FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan bir komiserle olduÄŸu belirlendi.

KENDÄ°SÄ°NDEN HOÅžLANMAZDIM

Bu arada AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n HTS kayÄ±tlarÄ±ndan tespit edilerek KÄ±rÄ±kkale'de gözaltÄ±na alÄ±nan sevgilisinin ifadesine iliÅŸkin de bazÄ± detaylar açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n ifadesinde, "Örgütsel baÄŸlantÄ±larÄ±na iliÅŸkin bir bilgim yok. Zaten çok konuÅŸmazdÄ±. Genellikle içine kapanÄ±k yaÅŸardÄ±. Zaten ben de kendisinden pek hoÅŸlanmadÄ±m" dediÄŸi iddia edildi.

ORTAK DEÄžÄ°L STAJYER

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda suikastçÄ±nÄ±n ev arkadaÅŸÄ± avukatÄ± S.Ö.'nün temmuz ve eylül aylarÄ±nda PGS Hukuk Bürosu'nda stajyer avukat olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Büronun kurucusu Avukat Abdullah Polat, dünkü yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda S.Ö.'nün büroyla herhangi bir baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, özetle ÅŸöyle dedi:"PGS Hukuk Bürosu'nun tek sahibi ÅŸahsÄ±mdÄ±r. Ofisimizle ilgisi bulunmayan bir ÅŸahÄ±s dolayÄ±sÄ±yla hukuk büromuzun isminin lekelenmesinin tarafÄ±mÄ±zÄ± ziyadesiyle üzdüÄŸünü belirtmek isteriz. Emniyet yetkilileri bizzat büromuza gelerek gerekli tutanaklarÄ± tutmuÅŸ ve yanlÄ±ÅŸ bir anlaÅŸÄ±lmadan dolayÄ± mührü kaldÄ±rarak tarafÄ±mÄ±zdan özür dilemiÅŸlerdir. FETÖ/PDY terör örgütünün yapmak istediÄŸi ve oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± algÄ± komik denecek kadar pespayedir. Yalan ve iftira dolu haberlerle ilgili gerekli yasal yollara baÅŸvurulacaktÄ±r."