Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Necdet Ã–zel'den flaÅŸ FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemenin dÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Necdet Ã–zel'i zona hastasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zel, FetÃ¶ hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±na dair 2014'te yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n, dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Necdet Özel'i zona hastasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Türkiye'yi bu noktaya getiren süreç sorgulanÄ±rken, Jandarma'nÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±nÄ± öngören düzenlemeye iliÅŸkin de süreçle ilgili detaylar deÅŸifre oldu. FETÖ'cü olduklarÄ± ortaya çÄ±kan generallerden düzenlemenin yapÄ±lmamasÄ± için baskÄ± gören dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Necdet Özel'in "Bu baskÄ± beni zona etti" dediÄŸi öÄŸrenildi.

FETÖ'CÜLER BASKI YAPTI

Türkiye'nin uzunca bir süredir beklediÄŸi düzenleme askeri vesayetin ayak diremesi nedeniyle ancak 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±kan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapÄ±labildi. Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Necdet Özel'in, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü olduklarÄ± ortaya çÄ±kan generallerin baskÄ±sÄ±yla, hükümetin yapÄ±lmasÄ± için Ä±srarcÄ± olduÄŸu düzenlemenin kendi döneminde çÄ±kmamasÄ± için büyük çaba sarf ettiÄŸi öÄŸrenildi.

BENÄ°M DÖNEMÄ°MDE ÇIKARMAYIN

Edinilen bilgiye göre, hükümet düzenlemeyi her gündeme getirdiÄŸinde Orgeneral Özel karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Türlü gerekçelerle düzenleme engellendi. Düzenlemeye iliÅŸkin TSK içinden büyük baskÄ± gördüÄŸünü gizlemeyen Özel, son olarak görev süresinin dolmasÄ±na yakÄ±n bir zamanda, "Benim dönemimde çÄ±karmayÄ±n bunu" diye Ä±srarcÄ± oldu. GördüÄŸü baskÄ±lardan bunalan Özel bu süreçte, zona hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

YAKIN ÇEVRESÄ°NE SÖYLEDÄ°

Psikolojik ve duygusal sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak ortaya çÄ±kan hastalÄ±kla ilgili Özel, yakÄ±n çevresine yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Düzenlemenin yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hükümetin, yapÄ±lmamasÄ± konusunda da TSK içindeki çeÅŸitli çevrelerin baskÄ±larÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Özel'in yakÄ±n çevresine, "Bu yüzden zona hastasÄ± oldum" dediÄŸi öÄŸrenildi. O dönem TSK'nÄ±n düzenlemeye ayak diremesi üzerine Jandarma, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanamazken hükümet, terörist olaylarÄ±n tÄ±rmanmasÄ± üzerine çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± Ä°ç Güvenlik Paketinde bu doÄŸrultuda önemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.

ÖNLEYÄ°CÄ° OLDU

Ä°llerdeki Jandarma teÅŸkilatlarÄ± doÄŸrudan valiye baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Jandarma, V-valilik talimatÄ±yla hareket eden bir pozisyona çekilmiÅŸti. Askeri kaynaklar, jandarmanÄ±n darbe giriÅŸimlerindeki önemine iÅŸaret ederken, eÄŸer valilik emrine girmiÅŸ olmasalardÄ± 15 Temmuz'da jandarmanÄ±n 81 ilde en etkin kuvvet olarak kullanÄ±labileceÄŸine iÅŸaret etti. Kaynaklar, "Ä°ç Güvenlik YasasÄ±yla jandarma valiliklere baÄŸlanmamÄ±ÅŸ olsaydÄ± 15 Temmuz'da çok daha büyük bir tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabilir, hatta darbe giriÅŸimi baÅŸarÄ±ya ulaÅŸabilirdi" deÄŸerlendirmesinde bulundul.

2014'TE YAÅžANDI

2014 yÄ±lÄ± Yüksek Askeri Åžura toplantÄ±sÄ± öncesi Temmuz ayÄ±nda zona hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± kamuoyuna yansÄ±yan Özel'in genellikle "aÅŸÄ±rÄ± gerginlik ve yorgunluk kaynaklÄ± olan" bu hastalÄ±ÄŸa yakalanma nedenleri bir süre gündemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Görev süresince kumpas davalarÄ±ndan yargÄ±lanan subaylarÄ±n tepkileriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Özel, 2014 Yüksek Askeri ÅžurasÄ± öncesi, "40 paralel paÅŸa" baÅŸlÄ±klÄ± haberlerin etkisinde zorlu bir ÅŸura hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± dönemi geçirmiÅŸti.