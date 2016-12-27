Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Bylock kullanan 45 rÃ¼tbeli asker aranÄ±yor

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Bylock kullanan 45 rÃ¼tbeli askere operasyon dÃ¼zenlendi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Deniz Kuvvetleri'nde "Bylock" kullanan personele yönelik Türkiye genelinde operasyon düzenlendi.

45 RÜTBELÄ° ARANIYOR

10'u kurmay binbaÅŸÄ±, 6'sÄ± yüzbaÅŸÄ± olmak üzere deÄŸiÅŸik rütbelerde 45 asker hakkÄ±ndaki gözaltÄ± kararÄ± uyarÄ±nca sabah saat 05.30'da operasyon baÅŸladÄ±. Polisin eÅŸ zamanlÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda Ä°stanbul'da 6 kiÅŸiden 5'i yakalanÄ±rken, Hatay'da 1, Kocaeli'de 1 kiÅŸi olmak üzere toplam 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.