Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 12:06

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Bylock kullanan 45 rÃ¼tbeli asker aranÄ±yor


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Bylock kullanan 45 rÃ¼tbeli askere operasyon dÃ¼zenlendi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Deniz Kuvvetleri'nde "Bylock" kullanan personele yönelik Türkiye genelinde operasyon düzenlendi.

45 RÜTBELÄ° ARANIYOR

10'u kurmay binbaÅŸÄ±, 6'sÄ± yüzbaÅŸÄ± olmak üzere deÄŸiÅŸik rütbelerde 45 asker hakkÄ±ndaki gözaltÄ± kararÄ± uyarÄ±nca sabah saat 05.30'da operasyon baÅŸladÄ±. Polisin eÅŸ zamanlÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda Ä°stanbul'da 6 kiÅŸiden 5'i yakalanÄ±rken, Hatay'da 1, Kocaeli'de 1 kiÅŸi olmak üzere toplam 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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92 kiÅŸiye mezar olan Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n denizden Ã§Ä±karÄ±lma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n karakutusunun bulunduÄŸunu, Moskova'da yapÄ±lan incelemeler sonucunda uÃ§aÄŸÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± belirtti.


Muhalifler FÄ±rat KalkanÄ± operasyonuna dahil olacak

TÃ¼rk yetkililer muhalifler Cerablus ve Ã‡obanbey Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na dÃ¢hil olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Necdet Ã–zel'den flaÅŸ FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemenin dÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Necdet Ã–zel'i zona hastasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zel, FetÃ¶ hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.