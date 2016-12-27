Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 12:18

Muhalifler FÄ±rat KalkanÄ± operasyonuna dahil olacak


TÃ¼rk yetkililer muhalifler Cerablus ve Ã‡obanbey Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na dÃ¢hil olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye'nin talebi üzerine Esad rejimi ve Rusya, Ä°dlib'e yönelik büyük bir bombardÄ±man yapmayÄ± kesti.Türk yetkililer, son tahliyelerin de 22 AralÄ±k günü tamamlanmasÄ±yla birlikte Ä°dlib'deki muhalif savaÅŸçÄ±larÄ±n ve ailelerin isimlerini aldÄ±. Nusra Cephesi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan muhalif gruplar burada ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak aileleriyle birlikte yarÄ±ndan itibaren Türkiye'ye geçmeye baÅŸlÄ±yor.Aileler Türkiye'deki barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilirken, muhalifler Cerablus ve Çobanbey üzerinden FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na dâhil olacak.

TÜRKÄ°YE'YLE BÄ°RLÄ°KTE ÇALIÅžMAYA BAÅžLADILAR

El Bâb'da acil ihtiyaç olmasÄ± sebebiyle bu muhaliflerin birkaç gün içinde Suriye'ye geçerek operasyona katÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Halep'ten tahliye edilen bazÄ± komutanlar Türkiye'de koordinasyon için çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

EL BAB'DA YAKLAÅžIK 2 BÄ°N ÖSO MENSUBU SAVAÅžIYOR

Nureddin Zengi birlikleriyle Türkmen Mehmed Fatih, muntasÄ±r Billah ve Sultan Murad TugaylarÄ±'na mensup bu muhaliflerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 300'ün üzerinde olmasÄ± bekleniyor. El Bâb'da savaÅŸan yaklaÅŸÄ±k iki bin kiÅŸilik Özgür Suriye Ordusu mensubunun çoÄŸunluÄŸu da bu tugaylara dâhil olan ve farklÄ± bölgelerden gelen muhaliflerden oluÅŸuyor.

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92 kiÅŸiye mezar olan Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n denizden Ã§Ä±karÄ±lma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n karakutusunun bulunduÄŸunu, Moskova'da yapÄ±lan incelemeler sonucunda uÃ§aÄŸÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± belirtti.


Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Bylock kullanan 45 rÃ¼tbeli asker aranÄ±yor

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Bylock kullanan 45 rÃ¼tbeli askere operasyon dÃ¼zenlendi.


Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Necdet Ã–zel'den flaÅŸ FETÃ– aÃ§Ä±klamasÄ±

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemenin dÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Necdet Ã–zel'i zona hastasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zel, FetÃ¶ hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.