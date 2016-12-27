Muhalifler FÄ±rat KalkanÄ± operasyonuna dahil olacak

TÃ¼rk yetkililer muhalifler Cerablus ve Ã‡obanbey Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na dÃ¢hil olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye'nin talebi üzerine Esad rejimi ve Rusya, Ä°dlib'e yönelik büyük bir bombardÄ±man yapmayÄ± kesti.Türk yetkililer, son tahliyelerin de 22 AralÄ±k günü tamamlanmasÄ±yla birlikte Ä°dlib'deki muhalif savaÅŸçÄ±larÄ±n ve ailelerin isimlerini aldÄ±. Nusra Cephesi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan muhalif gruplar burada ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak aileleriyle birlikte yarÄ±ndan itibaren Türkiye'ye geçmeye baÅŸlÄ±yor.Aileler Türkiye'deki barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilirken, muhalifler Cerablus ve Çobanbey üzerinden FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na dâhil olacak.

TÜRKÄ°YE'YLE BÄ°RLÄ°KTE ÇALIÅžMAYA BAÅžLADILAR

El Bâb'da acil ihtiyaç olmasÄ± sebebiyle bu muhaliflerin birkaç gün içinde Suriye'ye geçerek operasyona katÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Halep'ten tahliye edilen bazÄ± komutanlar Türkiye'de koordinasyon için çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

EL BAB'DA YAKLAÅžIK 2 BÄ°N ÖSO MENSUBU SAVAÅžIYOR

Nureddin Zengi birlikleriyle Türkmen Mehmed Fatih, muntasÄ±r Billah ve Sultan Murad TugaylarÄ±'na mensup bu muhaliflerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 300'ün üzerinde olmasÄ± bekleniyor. El Bâb'da savaÅŸan yaklaÅŸÄ±k iki bin kiÅŸilik Özgür Suriye Ordusu mensubunun çoÄŸunluÄŸu da bu tugaylara dâhil olan ve farklÄ± bölgelerden gelen muhaliflerden oluÅŸuyor.