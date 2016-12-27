92 kiÅŸiye mezar olan Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n denizden Ã§Ä±karÄ±lma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n karakutusunun bulunduÄŸunu, Moskova'da yapÄ±lan incelemeler sonucunda uÃ§aÄŸÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, içindeki 92 kiÅŸiyle Pazar günü düÅŸen Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n ilk karakutusunun Karadeniz'de bulunduÄŸunu duyurdu. AçÄ±klamaya göre, karakutu kÄ±yÄ±dan 1600 metre uzaklÄ±kta denizin 17 metre derinliÄŸinde tespit edildi.Karakutu incelenmek üzere en kÄ±sa sürede baÅŸkent Moskova'ya gönderilecek. Tüm uçuÅŸ bilgilerinin saklandÄ±ÄŸÄ± karakutudan çÄ±kacak bilgiler, uçaÄŸÄ±n neden düÅŸtüÄŸünü aydÄ±nlatacak.

DENÄ°ZDEN ÇIKARILAN UÇAÄžIN GÖVDESÄ°NÄ°N FOTOÄžRAFLARI PAYLAÅžILDI

Öte yandan gece saatlerinde sudan çÄ±karÄ±lan uçaÄŸÄ±n gövdesinin fotoÄŸraflarÄ±, Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dünya ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.Rus medyasÄ±, uçaktaki iki kiÅŸinin kimliÄŸinin tespit edildiÄŸini yazÄ±yor. Kimlikleri belirlenenler pilot Roman Volkov ile Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Kültür Dairesi BaÅŸkanÄ± AsistanÄ± Oksana Batrudinova.

TÜM UÇUÅžLAR ASKIDA

Interfax haber ajansÄ± ise, Moskova yönetiminin ikinci bir emre kadar ülkedeki tüm TU-154'lerin uçuÅŸlarÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± son dakika haberi olarak geçti.

DENÄ°ZÄ°N DÄ°BÄ°NDE 500 METRELÄ°K BÄ°R HAT

Pazar gününden bu yana büyük bir arama operasyonu yürüten Rusya, dün uçaÄŸÄ±n gövde parçalarÄ±nÄ±n 27 metre derinlikten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. 3 binden fazla insan, savaÅŸ gemileri, savaÅŸ uçaklarÄ±, helikopterler ve su altÄ±nÄ± görüntüleyen cihazlarla Karadeniz'de uçaÄŸÄ±n parçalarÄ± ve cesetleri arÄ±yor. EnkazÄ±n, denizin dibinde 500 metrelik bir hat üzerinde daÄŸÄ±nÄ±k ÅŸekilde bulunduÄŸu saptandÄ±.64 kiÅŸilik ünlü KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun da içinde bulunduÄŸu TU-154 tipi askeri uçakta, kaza sonrasÄ± kurtulan olmamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiye kadar 12 ceset sudan çÄ±karÄ±ldÄ±.Rus yetkililer, bir terörist saldÄ±rÄ± ihtimalini çok uzak gördüklerini ilan etmiÅŸti. UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov, Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n teknik bir sorun ya da pilotaj hatasÄ± nedeniyle düÅŸmüÅŸ olabileceÄŸini belirterek, terör saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali üzerinde durulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.