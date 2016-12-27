KurtulmuÅŸ, yayÄ±nladÄ±klarÄ± video ile TÃ¼rk halkÄ±nÄ± korkutmak istiyorlar dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, kayÄ±p askerlerle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±

Ä°ÅŸte Numan KurtulmuÅŸ’un açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Bu video görüntüleri ile ilgili TSK ve MSB tarafÄ±ndan teyit edilmiÅŸ, netleÅŸmiÅŸ bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanÄ±n en aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k mekanizmalarÄ±.

Herhangi bir video yayÄ±nlayarak halkÄ± paniÄŸe sürüklemek istiyorlar. Medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar da ayaklarÄ±nÄ± denk asÄ±nlar. Özelikle sosyal medya sorumsuzca yayÄ±n yapÄ±lacak bir yer deÄŸildir.

Türk halkÄ±nÄ±n moralini bozmaya çalÄ±ÅŸmak vatanseverlik deÄŸildir. Terör örgütlerinin istediÄŸi ÅŸekilde sosyal medyayÄ± kullanacak ÅŸekilde bir duyarsÄ±zlÄ±k içinde kimse olmasÄ±n. Çok ÅŸükür ulusal medyada bir dayanÄ±ÅŸma vardÄ±r.