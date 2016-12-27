Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 18:01

KurtulmuÅŸ, yayÄ±nladÄ±klarÄ± video ile TÃ¼rk halkÄ±nÄ± korkutmak istiyorlar dedi

kayÄ±p askerler

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, kayÄ±p askerlerle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±

Ä°ÅŸte Numan KurtulmuÅŸ’un açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Bu video görüntüleri ile ilgili TSK ve MSB tarafÄ±ndan teyit edilmiÅŸ, netleÅŸmiÅŸ bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanÄ±n en aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k mekanizmalarÄ±.

Herhangi bir video yayÄ±nlayarak halkÄ± paniÄŸe sürüklemek istiyorlar. Medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar da ayaklarÄ±nÄ± denk asÄ±nlar. Özelikle sosyal medya sorumsuzca yayÄ±n yapÄ±lacak bir yer deÄŸildir.

Türk halkÄ±nÄ±n moralini bozmaya çalÄ±ÅŸmak vatanseverlik deÄŸildir. Terör örgütlerinin istediÄŸi ÅŸekilde sosyal medyayÄ± kullanacak ÅŸekilde bir duyarsÄ±zlÄ±k içinde kimse olmasÄ±n. Çok ÅŸükür ulusal medyada bir dayanÄ±ÅŸma vardÄ±r.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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yaz saati uygulamasÄ±

HÃ¼kÃ¼metten yaz saati uygulamasÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, yaz saati tartÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±


92 kiÅŸiye mezar olan Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n denizden Ã§Ä±karÄ±lma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n karakutusunun bulunduÄŸunu, Moskova'da yapÄ±lan incelemeler sonucunda uÃ§aÄŸÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± belirtti.


Muhalifler FÄ±rat KalkanÄ± operasyonuna dahil olacak

TÃ¼rk yetkililer muhalifler Cerablus ve Ã‡obanbey Ã¼zerinden FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'na dÃ¢hil olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.