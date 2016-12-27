Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/12/2016 19:59

MÃ¼teahhit Haldun Bilek FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Sakarya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan mÃ¼teahhit Haldun Bilek'in ÅŸirketine kayyum atandÄ±.

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ±nda ÅŸehrin tanÄ±nmÄ±ÅŸ müteahhitlerinden olan Haldun Bilek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Haldun Bilek, 'FETÖ/PDY üyesi olmak, baÅŸkasÄ±nÄ±n hesaplarÄ±na iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan etmemek, terörizmin finansmanÄ±nÄ±n önlenmesi hakkÄ±nda kanuna muhalefet, dini inanç ve duygularÄ± istismar suretiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suçlamalarÄ±yla adliyeye sevk edilirken tutuklandÄ±. Haldun Bilek ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan eÅŸi AyÅŸe Bilek ise adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Sakarya Cumhuriyet BassavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Mali SuçlarÄ± Arama Kurulu tarafÄ±ndan terör örgütüne finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Haldun Bilek ile eÅŸi AyÅŸe Bilek'in ortaÄŸÄ± olduÄŸu inÅŸaat ÅŸirketinin Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonuna devredilmesi için Sulh Ceza Mahkemesi'ne baÅŸvurdu.

KAYYUM ATANDI

Mahkeme baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebini yerinde bularak 25 milyon lira mal varlÄ±ÄŸÄ± bulunan H.B. Teras YapÄ± isimli ÅŸirkete TMSF'yi kayyum olarak atadÄ±.

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92 kiÅŸiye mezar olan Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n denizden Ã§Ä±karÄ±lma gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n karakutusunun bulunduÄŸunu, Moskova'da yapÄ±lan incelemeler sonucunda uÃ§aÄŸÄ±n neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± belirtti.