Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/12/2016 07:25

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž TÃ¼rk askerlerini infaz mÄ± etti iÅŸte o aÃ§Ä±klama

numan kurtulmuÅŸ

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, kayÄ±p askerlere iliÅŸkin IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videolarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar ToplantÄ±sÄ±nda verilen arada ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu:

“(DEAÅž’Ä±n Türk askerlerini infaz ettiÄŸi iddiasÄ±) Video görüntüleriyle ilgili henüz TSK, MSB tarafÄ±ndan teyit edilmiÅŸ, netleÅŸmiÅŸ bir bilgi yoktur. Teyit edilmiÅŸ bir bilgi olsa kamuoyuyla bunu paylaÅŸÄ±rÄ±z. 

Medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar da lütfen ayaklarÄ±nÄ± denk alsÄ±nlar. Sosyal medya sorumsuzca yayÄ±n yapÄ±lacak bir alan deÄŸildir. Terör örgütlerinin istediÄŸi ÅŸekilde bir sorumsuzluk içinde kimse olmasÄ±n. Bunu bir tavsiye olarak söylüyoruz. 

(Rus jetlerinin El Bab’a destek verdiÄŸi iddiasÄ±) Sahada savaÅŸ oyunu oynamÄ±yoruz, can pazarÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir noktadan bahsediyoruz. Åžuradan ÅŸu kalktÄ±, ÅŸu indi gibi masa baÅŸÄ±nda oyun oynuyormuÅŸuz gibi bazÄ± sözleri abartarak söyleyemeyiz.” 

OHAL gerektiÄŸi kadar olacaktÄ±r. Referanduma gidilirken OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± mümkünse, diÄŸer partilerle müzakereler de yapÄ±larak belli bir noktaya gelinir ama bugün alÄ±nmÄ±ÅŸ bir kararÄ±mÄ±z yoktur.

 

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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kayÄ±p askerler

KurtulmuÅŸ, yayÄ±nladÄ±klarÄ± video ile TÃ¼rk halkÄ±nÄ± korkutmak istiyorlar dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, kayÄ±p askerlerle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±

yaz saati uygulamasÄ±

HÃ¼kÃ¼metten yaz saati uygulamasÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, yaz saati tartÄ±ÅŸmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±