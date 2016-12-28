TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž TÃ¼rk askerlerini infaz mÄ± etti iÅŸte o aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, kayÄ±p askerlere iliÅŸkin IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videolarla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar ToplantÄ±sÄ±nda verilen arada ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu:

“(DEAÅž’Ä±n Türk askerlerini infaz ettiÄŸi iddiasÄ±) Video görüntüleriyle ilgili henüz TSK, MSB tarafÄ±ndan teyit edilmiÅŸ, netleÅŸmiÅŸ bir bilgi yoktur. Teyit edilmiÅŸ bir bilgi olsa kamuoyuyla bunu paylaÅŸÄ±rÄ±z.

Medyadaki bazÄ± arkadaÅŸlar da lütfen ayaklarÄ±nÄ± denk alsÄ±nlar. Sosyal medya sorumsuzca yayÄ±n yapÄ±lacak bir alan deÄŸildir. Terör örgütlerinin istediÄŸi ÅŸekilde bir sorumsuzluk içinde kimse olmasÄ±n. Bunu bir tavsiye olarak söylüyoruz.

(Rus jetlerinin El Bab’a destek verdiÄŸi iddiasÄ±) Sahada savaÅŸ oyunu oynamÄ±yoruz, can pazarÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir noktadan bahsediyoruz. Åžuradan ÅŸu kalktÄ±, ÅŸu indi gibi masa baÅŸÄ±nda oyun oynuyormuÅŸuz gibi bazÄ± sözleri abartarak söyleyemeyiz.”

OHAL gerektiÄŸi kadar olacaktÄ±r. Referanduma gidilirken OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± mümkünse, diÄŸer partilerle müzakereler de yapÄ±larak belli bir noktaya gelinir ama bugün alÄ±nmÄ±ÅŸ bir kararÄ±mÄ±z yoktur.