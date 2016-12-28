TSK'nÄ±n savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na hava engeli

Hava koÅŸullarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olmasÄ± nedeniyle TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri 2 gÃ¼ndÃ¼r DAEÅž'in elinde bulunan El Bab'a havadan operasyon gerÃ§ekleÅŸtiremiyor.

Yetkililerin verdiÄŸi bilgiye göre, etkili hava operasyonu için oldukça geniÅŸ bir alanda en az 20 dakika kadar sürecek açÄ±k hava koÅŸullarÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Ä°nsansÄ±z hava araçlarÄ±nÄ±n (Ä°HA) bulut aralÄ±klarÄ±ndan bazÄ± hedefleri seçerek koordinatlarÄ±nÄ± bildirdiÄŸi ve bu hedeflere topçu atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bir askeri kaynak, "SavaÅŸ uçaÄŸÄ±, Ä°HA'nÄ±n bildirdiÄŸi koordinattaki hedefin hareket etmesine fÄ±rsat vermeden bombalÄ±yor. Bunun için uygun hava koÅŸulu ÅŸart. DiÄŸer durumda toplarla, hedefin hareket edebileceÄŸi de dikkate alÄ±narak yapÄ±lan ölçümle atÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor" dedi.

158 HEDEF VURULDU

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden (TSK) FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ±n 126. gününe iliÅŸkin yapÄ±lan bilgilendirmede de sadece karadan yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar ile çatÄ±ÅŸmalara yer verildi. Buna göre topçu atÄ±ÅŸlarÄ±yla aralarÄ±nda savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ±n da olduÄŸu 158 hedef vuruldu. Top atÄ±ÅŸlarÄ±yla ayrÄ±ca TSK unsurlarÄ±nÄ±n ilerleyiÅŸine engel olan DEAÅž silah mevzileri baskÄ± altÄ±nda tutuldu. Arazideki çatÄ±ÅŸmalarda da 13 DEAÅž teröristi etkisiz hale getirilirken, 2 muhalif yaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yitirdi, 1 muhalif yaralandÄ±. Askeri kaynaklar, El Bab'a komando takviyesinin sadece Kayseri veya Tunceli'den yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. AynÄ± kaynaklar, "BatÄ±'dan da takviye yapÄ±lÄ±yor. ÖrneÄŸin Denizli'den. Her hareketliliÄŸi de takviye olarak görmemek lazÄ±m" bilgisini paylaÅŸtÄ±