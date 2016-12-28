BÃ¼yÃ¼kelÃ§iye yapÄ±lan suikast FETÃ–'cÃ¼lerin kanalÄ±nda iki yÄ±l Ã¶nce yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n kapatÄ±lan yayÄ±n organÄ± Samanyolu TV'de 2 yÄ±l Ã¶nce yayÄ±nlanan dizide bÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastÄ±nÄ±n benzer bir yÃ¶ntemle sahnelendiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Samanyolu TV'de yayÄ±nlanan 'Nizama AdanmÄ±ÅŸ Ruhlar' isimli dizinin 2014 yÄ±lÄ±nda ekranlara gelen 89. bölümünde Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüÄŸü saldÄ±rÄ±ya neredeyse birebir benzeyen sahneler ve çok çarpÄ±cÄ± diyaloglar yer alÄ±yor.

"BÜYÜKELÇÄ° BURADAN SAÄž ÇIKMAYACAK GEREKÄ°RSE ÖLECEÄžÄ°Z"

Dizide aynÄ± zamanda ressam olan suikastçi, sergi salonunda ekibi ile yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da "Burada davamÄ±z adÄ±na yemin edelim. Büyükelçi buradan saÄŸ çÄ±kmayacak. Ne olursa olsun, gerekirse çatÄ±ÅŸÄ±p öleceÄŸiz. Ama onu da öldüreceÄŸiz."

"YARINKÄ° ANLAÅžMANIN Ä°PTALÄ° Ä°ÇÄ°N ÖLDÜRÜLECEK"

Yeni Åžafak'Ä±n haberine göre, Suikastçinin devam eden sahnedeki sözleri ise bugün ile neredeyse birebir baÄŸdaÅŸÄ±yor. Suikastçi ressam büyükeçinin neden öldürülmesi gerektiÄŸini ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor:"YarÄ±nki anlaÅŸmayÄ± imzalarsa mahvoluruz. Türkiye'yi kimse tutamaz. OrtadoÄŸu'nun yeniden yükselen yÄ±ldÄ±zÄ± olur. Buna engel olmak zorundayÄ±z. BatÄ± ile bu ülke köprüleri atmalÄ± artÄ±k"

"SENÄ° ÖLDÜRÜP ÜLKELERÄ°NÄ°Z ARASINDA BÜYÜK BÄ°R KRÄ°Z ÇIKARACAÄžIM"

Sergide ziyaretçilere servis yapan garsonlardan birisi silahÄ±nÄ± çÄ±kararak büyükelçiye suikast giriÅŸiminde bulunuyor ancak oradaki polisler tarafÄ±ndan vurularak öldürülüyor. Daha sonra ressam silahÄ±nÄ± çekiyor fakat o da polisler tarafÄ±ndan öldürülüyor. Büyükelçi bu sefer de sevgilisi olarak yanÄ±na sÄ±zan suikastçÄ± kadÄ±n tarafÄ±ndan bindikleri araçta öldürülmek isteniyor. KadÄ±n, önce ÅŸoförü sonra da iki koruma polisini öldürdükten sonra büyükelçiyi aracÄ±ndan indirip silahÄ±nÄ± doÄŸrultarak ÅŸunlarÄ± söylüyor:"Seninle ilgili deÄŸil. Ülken adÄ±na Türkiye ile yapÄ±lacak anlaÅŸmayÄ± engellemek zorundayÄ±m. Bunun için seni öldürüp ülkeleriniz arasÄ±nda büyük bir kriz çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±m"