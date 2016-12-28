TÃ¼rkiye ile Rusya Suriye konusunda anlaÅŸtÄ±

Suriye'de savaÅŸan taraflara Ã¼lke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± amacÄ±yla Ã¶nerecekleri bir plan Ã¼zerinde mutabakata vardÄ±.

Türkiye ile Rusya, AA'nÄ±n güvenilir kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doÄŸusunda ilan edilen ateÅŸkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateÅŸkesin ülke genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabÄ±k kaldÄ±.PlanÄ±n, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n muhaliflerle çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tüm bölgelerde uygulanmasÄ± hedefleniyor.

ATEÅžKESÄ°N BU GECE YARISI YÜRÜRLÜÄžE GÄ°RMESÄ° Ä°ÇÄ°N ÇABA HARCANIYOR

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateÅŸkesin çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ± yürürlüÄŸe girmesi için çaba gösterecek. Ancak terör örgütleri, ateÅŸkesin kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak.

BAÅžARILI OLURLARSA MÜZAKERELER BAÅžLAYACAK

AteÅŸkesin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüÄŸünde, Astana'da siyasi müzakerelere baÅŸlayacak.Ä°ki ülke sürecin garantörlüÄŸünü yaparak, müzakere sürecine, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararÄ±nda öngörülen siyasi geçiÅŸ süreci çerçevesinde katkÄ± sunmayÄ± amaçlÄ±yor.