Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/12/2016 10:43

Kilis'ten El Bab bÃ¶lgesindeki birliklere komando takviyesi gidiyor


TSK, El Bab'taki birliklerine komando, tank ve zÄ±rhlÄ± muhabere araÃ§larÄ± takviye ediyor.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 127'ncÄ± gününde Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, El Bab bölgesindeki birliklerini takviye ediyor.FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n yönetildiÄŸi Kilis'in Elbeyli ilçesi sÄ±nÄ±r hattÄ± ile Suriye tarafÄ±nda hareketlilik yaÅŸanÄ±yor.Suriye içlerindeki birlikler, sürekli takviye edilerek her türlü ihtiyaçlarÄ± Elbeyli ilçesinden karÅŸÄ±lanÄ±yor.El Bab bölgesindeki birliklere batÄ± ve doÄŸu illerinden komando takviyesi ile tank ve zÄ±rhlÄ± muhabere araçlarÄ± Elbeyli ilçesi üzerinden gönderiliyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olma ÅŸartÄ± kalktÄ±

TBMM Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde 7. madde kabul edildi. Buna gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± olmak iÃ§in artÄ±k doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olmak gerekmiyor.


Usta oyuncu Åžener Åžen aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ barÄ±ÅŸa adadÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri bugÃ¼n BeÅŸtepe'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sahiplerini buluyor. Sinema Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanan usta oyuncu Åžener Åžen, aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ "barÄ±ÅŸ"a adadÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÃ¼ltÃ¼r Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lleri'nin sahiplerini aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de dÃ¼zenlenen tÃ¶ren ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Sanat Ã–dÃ¼lleri'nin sahiplerini aÃ§Ä±kladÄ±.