Kilis'ten El Bab bÃ¶lgesindeki birliklere komando takviyesi gidiyor

TSK, El Bab'taki birliklerine komando, tank ve zÄ±rhlÄ± muhabere araÃ§larÄ± takviye ediyor.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 127'ncÄ± gününde Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, El Bab bölgesindeki birliklerini takviye ediyor.FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n yönetildiÄŸi Kilis'in Elbeyli ilçesi sÄ±nÄ±r hattÄ± ile Suriye tarafÄ±nda hareketlilik yaÅŸanÄ±yor.Suriye içlerindeki birlikler, sürekli takviye edilerek her türlü ihtiyaçlarÄ± Elbeyli ilçesinden karÅŸÄ±lanÄ±yor.El Bab bölgesindeki birliklere batÄ± ve doÄŸu illerinden komando takviyesi ile tank ve zÄ±rhlÄ± muhabere araçlarÄ± Elbeyli ilçesi üzerinden gönderiliyor.