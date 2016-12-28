Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/12/2016 11:05

El Bab bÃ¶lgesinde 44 DAEÅž'li etkisiz hale getirildi

el bab

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da 44 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sürüyor.

HarekatÄ±n 127. gününde, muhalif unsurlardan oluÅŸan özel görev kuvvet gruplarÄ±nca, karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar sürdürüldü.

117 terörist yaralandÄ±

AteÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu, 44 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi, 117 terörist yaralandÄ±. Terör örgütü DEAÅž'a ait bir bombalÄ± araç da imha edildi. ÇatÄ±ÅŸmalarda 7 muhalif yaralandÄ±.

Hedef tespit vasÄ±talarÄ±yla tespit edilen terör örgütü DEAÅž'a ait 154 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan atÄ±ÅŸlarla teröristlerce kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ±n bir bölümü kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Terör örgütü DEAÅž'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerince, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne, 2 bin 392 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 42 mayÄ±n etkisiz hale getirildi.

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